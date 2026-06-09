Patrijarh Pavle je u nekoliko rečenica objasnio šta je porodica Srbima

U vremenu kada se mnogo govori o uspjehu, novcu, karijeri i ličnim ciljevima, često se zaboravlja ono što čovjeka prati od prvog dana života.

Mjesto na kojem naučimo prve riječi, prve molitve, prve lekcije o poštovanju i odgovornosti. Mjesto na kojem se radost dijeli, a teret nosi zajedno.

Zato i ne čudi što su reči blaženopočivšeg Patrijarh Pavle o porodici ostale među najcitiranijim porukama koje je ostavio iza sebe. U svega nekoliko rečenica sažeo je ono što mnogi osjećaju, ali teško umiju da izgovore.

Dok se porodica danas često posmatra kroz obaveze, svakodnevnu žurbu i probleme koje život donosi, Patrijarh Pavle podsjetio je na njenu mnogo dublju ulogu - da bude oslonac, škola života i mjesto gde čovjek gradi svoj karakter.

Patrijarh Pavle: "Porodica je mala crkva"

Govoreći o značaju porodice, Patrijarh Pavle je rekao ovako.

"Porodicu smatram osnovom ljudske zajednice i nezamenjivom za duhovni razvoj čovjeka. U porodici se čuva vjera predaka, drži se do osnovnih duhovnih vrijednosti, koje nas vode kroz život; porodica je izvor ljubavi, u njoj se učimo dužnosti, žrtvovanju, zajedničkom podnošenju nevolja, kao i podeli radosti. Porodica nam stvara osjećanje da smo zajedno u svemu i kad odemo iz svojih kuća, kuda nas život vodi. Porodica je "mala crkva". Njenih svetinja i običaja ko se drži, taj ne može zalutati u ovom otuđenom, ispražnjenom, posuvraćenom svijetu!

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Upravo u ovoj poruci nalazi se suština njegovog pogleda na život. Porodica nije samo zajednica ljudi koji žive pod istim krovom. Ona je, prema njegovim riječima, mjesto gdje se prenose vrijednosti koje oblikuju čovjeka mnogo duže nego što je toga svjestan.

Zašto su ove riječi danas još važnije

Mnogi će reći da se vremena mijenjaju. Mijenjaju se navike, način života, tehnologija i međuljudski odnosi. Ipak, potreba čoveka da negdje pripada ostaje ista.

Kada je govorio da se u porodici učimo dužnosti, žrtvovanju i zajedničkom podnošenju nevolja, Patrijarh Pavle nije govorio samo o verskim principima. Govorio je o svakodnevnim situacijama koje poznaje svaka kuća - o brizi za roditelje, podršci djeci, strpljenju među supružnicima i spremnosti da se zajedno prolazi kroz teške trenutke.

Zbog toga njegove riječi i danas dopiru do ljudi različitih generacija. U njima nema velikih obećanja niti komplikovanih životnih formula. Postoji jednostavno podsjećanje da čovjek najvažnije lekcije često nauči upravo za porodičnim stolom.

Mjesto gdje se dijele i teret i radost

Posebno je snažna misao da porodica stvara osjećaj zajedništva čak i kada članovi odu svojim putem.

Mnogi su to osjetili tek kada su napustili roditeljski dom, preselili se u drugi grad ili osnovali svoju porodicu. Tek tada postaje jasno koliko su navike, običaji i vrijednosti koje nosimo iz kuće duboko utkane u svakodnevni život.

U vremenu kada se često govori o otuđenosti među ljudima, Patrijarh Pavle porodicu vidi kao mjesto koje čovjeku daje koren i oslonac. Ne kao ideal bez problema, već kao zajednicu u kojoj se uči kako da se problemi zajedno rješavaju.

Poruka koja ne gubi značaj

Mnoge misli Patrijarha Pavla citiraju se godinama nakon što su izgovorene, ali njegove riječi o porodici imaju posebno mjesto među ljudima.

Možda upravo zato što podsjećaju na nešto što svi znamo, a često zaboravimo - da se najveće životne vrijednosti ne nalaze daleko od nas. Nalaze se među ljudima sa kojima dijelimo dom, uspomene, brige i radosti.

Za Patrijarha Pavla, porodica nije bila samo društvena zajednica. Bila je temelj na kojem čovjek gradi sebe. A takve poruke ne zastarijevaju, prenosi Ona.rs.