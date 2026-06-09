Muškarac uhapšen zbog nanošenja teških tjelesnih povreda

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Policijski službenici PU Novo Sarajevo uhapsili su muškarca u Sarajevu zbog sumnje da je nanio teške povrede drugoj osobi.

Riječ je o D.Č., rođenom 1992. godine u Zagrebu, nastanjen u Sarajevu. Uhapšen je radi postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Teška tjelesna povreda, na štetu B.H. iz Sarajeva. Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva KS, a osumnjičeni je predat u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a KS. (Avaz)

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