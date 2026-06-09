Logo
Large banner

Muškarac uhapšen zbog nanošenja teških tjelesnih povreda

Autor:

ATV
09.06.2026 11:11

Komentari:

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Foto: ATV

Policijski službenici PU Novo Sarajevo uhapsili su muškarca u Sarajevu zbog sumnje da je nanio teške povrede drugoj osobi.

Riječ je o D.Č., rođenom 1992. godine u Zagrebu, nastanjen u Sarajevu.

Uhapšen je radi postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Teška tjelesna povreda, na štetu B.H. iz Sarajeva. Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva KS, a osumnjičeni je predat u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a KS.

(Avaz)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sarajevo

Tuča

hapšenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Аутомеханичар поправља ауто.

Srbija

Drama u automehaničarskoj radnji: Dovezao skup automobil u servis pa ostao bez njega

2 h

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Policija presjekla lanac: Spid pronađen u "škodi" i pomoćnim objektima

2 h

0
Полиција Србија

Hronika

Tijelo mladića (21) pronađeno na trotoaru: Vrat mu bio prerezan

2 h

0
Бањалучанин пао због дроге: Ево шта је полиција пронашла

Hronika

Banjalučanin pao zbog droge: Evo šta je policija pronašla

2 h

0

Više iz rubrike

Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Policija presjekla lanac: Spid pronađen u "škodi" i pomoćnim objektima

2 h

0
Полиција Србија

Hronika

Tijelo mladića (21) pronađeno na trotoaru: Vrat mu bio prerezan

2 h

0
Бањалучанин пао због дроге: Ево шта је полиција пронашла

Hronika

Banjalučanin pao zbog droge: Evo šta je policija pronašla

2 h

0
полиција дастер службеници МУП-а

Hronika

Policajci Banjalučaninu oduzeli "Magnum" na ulici

2 h

0

  • Najnovije

13

04

Oglasila se škola nakon tragedije: Dječak (9) se ugušio komadom krofne tokom odmora

12

50

Košarac: OHR falsifikuje Dejton, pripisao sebi status "ad hok međunarodne institucije"

12

47

Nebenzja: Pregovora nema, Kijev odbacuje sve uslove za mir

12

45

Saobraćajka u Banjaluci, gužva u saobraćaju

12

38

Vranješ: Republika Srpska je jača nego ikada

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner