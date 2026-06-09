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Tijelo mladića (21) pronađeno na trotoaru: Vrat mu bio prerezan

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ATV
09.06.2026 10:36

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Mladić (21) pronađen je rano jutros mrtav na trotoraru u Sjevernom bulevaru, nedaleko od Novog groblja u Beogradu.

- Jutros oko 5.50 sati policiji su građani prijavili da na trotoaru leži muškarac, oko kog su vidljivi tragovi krvi. Kako su rekli, odmah je bilo jasno da ne daje znake života - kaže izvor Kurira i dodaje da su policija i Hitna pomoć odmah izašli na lice mjesta.

- Nažalost, ljekari iz Hitne pomoći mogli su samo da konstatuju smrt mladića. Tijelo je upućeno na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije - dodaje se.

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Sve ukazuje na to da je ovdje riječ o samoubistvu.

- Iako je mladić imao prerezan vrat, a prizor na Severnom bulevaru bnio izuzetno uznemirujuć, istraga je pokazala da on nije žrtva zločina, već da je smrtonosne povrede nanio sam sebi - kaže izvor pomenutog portala.

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Beograd

pronađeno tijelo

Samoubistvo

Komentari (0)
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