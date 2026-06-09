Velika akcija policije: Pretresi u Kalesiji, Živinicama i više gradova u Srpskoj

Istražioci MUP-a Tuzlanskog kantona, od ranih jutarnjih časova, sprovode opsežnu akciju pretresa na više lokacija na području Kalesije i Živinica, postupajući po naredbama Opštinskog suda u Kalesiji i pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva.

Uz asistenciju MUP-a Republike Srpske i Policijske uprave Zvornik, aktivnosti su proširene i na područje Bratunca, Šekovića i Osmaka.

Akcija je pokrenuta zbog osnova sumnje u počinjenje krivičnog djela nedozvoljenog držanja oružja ili eksplozivnih materija iz člana 371. stav 2. Krivičnog zakona FBiH.