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Velika akcija policije: Pretresi u Kalesiji, Živinicama i više gradova u Srpskoj

Autor:

ATV
09.06.2026 08:34

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Полицијско ауто
Foto: Pexel/Pixabay

Istražioci MUP-a Tuzlanskog kantona, od ranih jutarnjih časova, sprovode opsežnu akciju pretresa na više lokacija na području Kalesije i Živinica, postupajući po naredbama Opštinskog suda u Kalesiji i pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva.

Uz asistenciju MUP-a Republike Srpske i Policijske uprave Zvornik, aktivnosti su proširene i na područje Bratunca, Šekovića i Osmaka.

Akcija je pokrenuta zbog osnova sumnje u počinjenje krivičnog djela nedozvoljenog držanja oružja ili eksplozivnih materija iz člana 371. stav 2. Krivičnog zakona FBiH.

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pretresi

pretresi na više lokacija

MUP Tuzlanskog kantona

MUP Republike Srpske

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