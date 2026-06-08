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Utvrđuju se sve okolnosti saobraćajne nezgode u Trnu

Autor:

ATV
08.06.2026 16:14

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Утврђују се све околности саобраћајне незгоде у Трну
Foto: Provjereno.info

Policija preduzima neophodne mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti saobraćajne nezgode u Trnu, u kojoj je povrijeđeno lice čiji su inicijali A.Lj. iz Banjaluke, rekli su u Policijskoj upravi Banjaluka na pitanje Srne da li su utvrđene okolnosti udesa.

"Od navedenog lice uzeti su uzorci krvi i urina radi vršenja neophodnih vještačenja", naveli su u Policijskoj upravi.

Iz Policijske uprave navode i da će navedeno lice biti sankcionisano u skladu sa zakonom, nakon utvrđivanja svih činjenica i okolnosti saobraćajne nezgode.

Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Anja Ljubojević povrijeđena je u saobraćajnoj nezgodi, koja se dogodila 6. juna na magistralnom putu u laktaškom naselju Trn i medicinski je zbrinuta na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

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Tagovi :

Anja Ljubojević udes

PU Banjaluka

saobraćajna nesreća Trn

UKC Republike Srpske

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