Utvrđuju se sve okolnosti saobraćajne nezgode u Trnu

Autor:ATV
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Policija preduzima neophodne mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti saobraćajne nezgode u Trnu, u kojoj je povrijeđeno lice čiji su inicijali A.Lj. iz Banjaluke, rekli su u Policijskoj upravi Banjaluka na pitanje Srne da li su utvrđene okolnosti udesa.
"Od navedenog lice uzeti su uzorci krvi i urina radi vršenja neophodnih vještačenja", naveli su u Policijskoj upravi.
Iz Policijske uprave navode i da će navedeno lice biti sankcionisano u skladu sa zakonom, nakon utvrđivanja svih činjenica i okolnosti saobraćajne nezgode.
Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Anja Ljubojević povrijeđena je u saobraćajnoj nezgodi, koja se dogodila 6. juna na magistralnom putu u laktaškom naselju Trn i medicinski je zbrinuta na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.
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