Radnik poginuo na gradilištu: Oglasio se MUP

Autor:ATV
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Na gradilištu, u Živinicama danas je poginuo radnik, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.
- Danas, 8.6.2026. godine, PS Živinice, prijavljeno je oko 12, 10 sati da se na gradilištu objekta u izgradnji u Živinicama, dogodila nesreća kojom prilikom je smrtno stradala muška osoba, čiju smrt je na mjestu događaja konstatovala dežurni ljekar Doma zdravlja Živinice - potvrdila je portparolka MUP-a TK Adnana Sprečić za "Avaz".
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Dodala je da će uviđaj na mjestu događaja izvršiti istražioci OKP PU Živinice i kantonalni inspektor zaštite na radu, dok uviđajem rukovodi dežurni kantonalni tužilac.
- Sve dalje mjere i radnje poduzimaće se po uputama dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona - dodala je Sprečić.
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