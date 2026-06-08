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Radnik poginuo na gradilištu: Oglasio se MUP

Autor:

ATV
08.06.2026 14:06

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Радници са заштитном опремом раде на градилишту.
Foto: Pixabay

Na gradilištu, u Živinicama danas je poginuo radnik, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

- Danas, 8.6.2026. godine, PS Živinice, prijavljeno je oko 12, 10 sati da se na gradilištu objekta u izgradnji u Živinicama, dogodila nesreća kojom prilikom je smrtno stradala muška osoba, čiju smrt je na mjestu događaja konstatovala dežurni ljekar Doma zdravlja Živinice - potvrdila je portparolka MUP-a TK Adnana Sprečić za "Avaz".

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Dodala je da će uviđaj na mjestu događaja izvršiti istražioci OKP PU Živinice i kantonalni inspektor zaštite na radu, dok uviđajem rukovodi dežurni kantonalni tužilac.

- Sve dalje mjere i radnje poduzimaće se po uputama dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona - dodala je Sprečić.

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Tagovi :

Živinice

Poginuo radnik

gradilište

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