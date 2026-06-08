Veliki požar u Gračanici: Izgorjeli automobil, motor i skuter

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Veliki požar buknuo je u noći sa nedjelje na ponedjeljak u Malešićima, na području Gračanice.

Na svu sreću, povrijeđenih nije bilo, ali je pričinjena velika materijalna šteta. Hronika Poznato u kakvom je stanju žena (47) koja je ranjena u Banovićima Kako je za „Avaz“ potvrđeno iz PVJ Gračanica, izgorjeli su automobil, motor, skuter. - Bilo je štete na pomoćnom objektu, te je nagorio traktor – rečeno je.

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