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Veliki požar u Gračanici: Izgorjeli automobil, motor i skuter

Autor:

ATV
08.06.2026 13:16

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Foto: Pixabay

Veliki požar buknuo je u noći sa nedjelje na ponedjeljak u Malešićima, na području Gračanice.

Na svu sreću, povrijeđenih nije bilo, ali je pričinjena velika materijalna šteta.

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Kako je za „Avaz“ potvrđeno iz PVJ Gračanica, izgorjeli su automobil, motor, skuter.

- Bilo je štete na pomoćnom objektu, te je nagorio traktor – rečeno je.

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Tagovi :

Gračanica

požar

izgorio automobil

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