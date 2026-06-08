Veliki požar u Gračanici: Izgorjeli automobil, motor i skuter

Autor:ATV
Komentari:0
Veliki požar buknuo je u noći sa nedjelje na ponedjeljak u Malešićima, na području Gračanice.
Na svu sreću, povrijeđenih nije bilo, ali je pričinjena velika materijalna šteta.
Hronika
Poznato u kakvom je stanju žena (47) koja je ranjena u Banovićima
Kako je za „Avaz“ potvrđeno iz PVJ Gračanica, izgorjeli su automobil, motor, skuter.
- Bilo je štete na pomoćnom objektu, te je nagorio traktor – rečeno je.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
3 h0
Hronika
4 h1
Hronika
4 h0
Hronika
4 h0
Najnovije
16
37
16
36
16
30
16
21
16
20
Trenutno na programu