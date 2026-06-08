Akcija ”Kandidat”: Pritvoreni osumnjičeni za ”mućke” sa vozačkim ispitima

Autor:Ognjen Matavulj
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Okružni sud u Banjaluci odredio je jednomjesečni pritvor Milošu Radonjiću, Zoranu Todoroviću i Zoranu Iliću iz Doboja, koji su uhapšeni u akciji ”Kandidat” zbog malverzacija u vezi sa polaganjem vozačkih ispita.
Sve trojici se na teret stavlja da su počinili krivična djela zlupotreba službenog položaja u vezi sa primanjem mita i trgovinom uticajem.
Pritvor je određen zbog bojazni da će ometati krivični postupak sakrivanjem dokaza ili uticajem na svjedoke.
”Prema ovom rješenju suda pritvor može trajati do 4. jula 2026. godine”, saopštio je Okružni sud u Banjaluci.
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Podsjetimo, Radonjić je osumnjičen u svojstvu predsjednika Komisije za polaganje vozačkih ispita u Doboju, Todorović je sekretar te komisije, dok je Ilić vlasnik auto škole ”Zoka” u Doboju.
Prema nezvaničnim informacijama oni su uhapšeni na djelu nakon što je jedan od kandidata dao novac, u obilježenim novčanicama, kako bi na nezakonit način ispunio uslove za polaganje vozačkog ispita i dobijanje vozačke dozvole.
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Podsjetimo, zbog zloupotreba, malverzacija i nezakonitosti u postupku polaganja vozačkih ispita ranije je u akciji ”Cilj” uhapšeno osam osoba iz Prijedora i Novog Grada, a radilo se mahom o vlasnicima auto škola i članovima komisija za polaganje vozačkih ispita.
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