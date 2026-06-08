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Akcija ”Kandidat”: Pritvoreni osumnjičeni za ”mućke” sa vozačkim ispitima

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Ognjen Matavulj
08.06.2026 12:42

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Акција ”Кандидат”: Притворени осумњичени за ”мућке” са возачким испитима
Foto: ATV

Okružni sud u Banjaluci odredio je jednomjesečni pritvor Milošu Radonjiću, Zoranu Todoroviću i Zoranu Iliću iz Doboja, koji su uhapšeni u akciji ”Kandidat” zbog malverzacija u vezi sa polaganjem vozačkih ispita.

Sve trojici se na teret stavlja da su počinili krivična djela zlupotreba službenog položaja u vezi sa primanjem mita i trgovinom uticajem.

Uticaj na svjedoke

Pritvor je određen zbog bojazni da će ometati krivični postupak sakrivanjem dokaza ili uticajem na svjedoke.

Акција Кандидат
Akcija Kandidat

”Prema ovom rješenju suda pritvor može trajati do 4. jula 2026. godine”, saopštio je Okružni sud u Banjaluci.

Акција Кандидат

Hronika

"Mućke" oko vozačkih dozvola: Uhapšeni u akciji "Kandidat" sprovedeni u Tužilaštvo

Podsjetimo, Radonjić je osumnjičen u svojstvu predsjednika Komisije za polaganje vozačkih ispita u Doboju, Todorović je sekretar te komisije, dok je Ilić vlasnik auto škole ”Zoka” u Doboju.

Uzeli novac u obilježenim novčanicama

Prema nezvaničnim informacijama oni su uhapšeni na djelu nakon što je jedan od kandidata dao novac, u obilježenim novčanicama, kako bi na nezakonit način ispunio uslove za polaganje vozačkog ispita i dobijanje vozačke dozvole.

Акција Циљ

Hronika

Otkrivamo ko je uhapšen u akciji ”Cilj”: Profesori, policajka, odbornik, privrednici...

Akcija ”Cilj”

Podsjetimo, zbog zloupotreba, malverzacija i nezakonitosti u postupku polaganja vozačkih ispita ranije je u akciji ”Cilj” uhapšeno osam osoba iz Prijedora i Novog Grada, a radilo se mahom o vlasnicima auto škola i članovima komisija za polaganje vozačkih ispita.

акција Циљ, спровођење

Hronika

Pogledajte privođenje osumnjičenih u akciji ”Cilj” (FOTO)

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Tagovi :

Akcija Kandidat

Akcija Cilj

Vozački ispit

Jednomjesečni pritvor

Okružni sud Banjaluka

Komentari (1)
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