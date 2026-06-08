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Muškarcu (52) određen pritvor zbog silovanja i nasilja u porodici

Autor:

ATV
08.06.2026 13:34

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Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Na prijedlog Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona Kantonalni sud u Bihaću odredio je jednomjesečni pritvor 52-godišnjem osumnjičeniku iz Cazina, zbog osnovane sumnje da je prema bliskoj osobi počinio krivična djela nasilje u porodici i silovanje.

Naredbom o provođenju istrage osumnjičenom se stavlja na teret da je u periodu od nekoliko dana u mjesecu maju 2026. godine počinio fizičko, seksualno i psihičko nasilje prema bliskoj osobi, te da je istu, primjenjujući silu i prijeteći joj indirektno napadom na život i tijelo, prislio na polni odnos i s njim izjednačene spolne radnje.

Pritvor je određen zbog opravdane bojazni da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao učiniti krivično djelo kojim prijeti, a za to krivično djelo se može izreći kazna zatvora od 5 godina ili teža.

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Optuženi je lišen slobode dana 02. juna 2026. godine i od tada se nalazi u pritvoru.

Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona nastavlja provoditi istražne radnje u cilju utvrđivanja potpunog i pravilnog činjeničnog stanja i rasvjetljavanja svih okolnosti ovih krivičnih djela.

(Avaz)

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Tagovi :

Bihać

Pritvor

Silovanje

nasilje u porodici

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