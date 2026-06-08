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Vezao sina za banderu u Banjaluci

Autor:

ATV
08.06.2026 15:28

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Везао сина за бандеру у Бањалуци
Foto: Printscreen/ATV

Banjalučka policija uhapsila je muškarca na Laušu koji je vezao sina za banderu zbog porodičnog nasilja.

Kako ATV nezvanično saznaje, slučaj su prijavili građani koji su svjedočili nemiloj sceni.

Društvenim mrežama se širi pomenuti snimak, ali zbog zaštite maloljetnog lica ATV ga neće dijeliti.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

vezao sina za banderu

Banjaluka

Lauš

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