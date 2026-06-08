Vezao sina za banderu u Banjaluci

Foto: Printscreen/ATV

Banjalučka policija uhapsila je muškarca na Laušu koji je vezao sina za banderu zbog porodičnog nasilja.

Kako ATV nezvanično saznaje, slučaj su prijavili građani koji su svjedočili nemiloj sceni. Društvenim mrežama se širi pomenuti snimak, ali zbog zaštite maloljetnog lica ATV ga neće dijeliti.

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