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Sidni Svini iznenadila kolege neobičnim hobijem

Autor:

ATV
08.06.2026 15:05

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Глумица позира на промоцији филма
Foto: Tanjug/AP/Invision/Jordan Strauss

Američka glumica Sidni Svini, poznata po ulozi Kesi Hauard u HBO seriji "Euforija", otkrila je da slobodno vrijeme često provodi daleko od crvenog tepiha, i to u garaži radeći na starim automobilima.

Tokom promocije serijala "Sidova Garaža" ispričala je da je između snimanja odlazila da popravlja svoj Ford Bronko iz 1969. godine, što je posebno iznenadilo njene kolege sa seta.

"Kada bih im rekla da sam bila u garaži, bili su zbunjeni i pitali se šta Sidni radi", navela je glumica, objašnjavajući da je ponekad automobile dovozila i na set.

Ljubav prema starim automobilima

Svini je ranije dokumentovala obnovu svog Bronka na društvenim mrežama, a u projektu joj je pomagao poznati restaurator Rod Emori, prenosi Sinema Blend. Glumica je govorila da posebno voli vozila s ručnim mjenjačem, ali je Bronko prebacila na automatski mjenjač jer je vožnja po brdima Los Anđelesa i u gužvama na auto-putu 405 bila prezahtjevna, piše Avaz

Prvu veću kupovinu nakon honorara iz "Euforije" iskoristila je za Rendž Rover iz 2019. godine, dok je ranije navodila da sanja i o starom Lend Kruzeru iz sedamdesetih i malom Fiatu Džoliju za vožnju na Havajima.

Karijera u usponu

Iako je publika najčešće povezuje sa glumom, produkcijom i modnim pojavljivanjima, njen hobi pokazuje drugačiju stranu jedne od najtraženijih mladih holivudskih zvijezda. Svini je već ostvarila zapažene uloge u serijama "Euforija" i "Bijeli lotos", a njen raspored i dalje je ispunjen novim projektima.

Prema aktuelnim izvještajima, nakon završetka treće sezone "Euforije" povezuje se s filmovima Gundam i Kućna pomoćnica, dok je nedavno najavila i produkcijsku kompaniju Honi Trap.

Njena priča o automobilima privukla je pažnju fanova jer pokazuje da se iza glamurozne holivudske slike krije osoba koja uživa u praktičnom radu, mehanici i starim vozilima.

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Tagovi :

Sidni Svini

Euforija

glumica

strani filmovi

Amerika

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