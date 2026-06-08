Haris Džinović progovorio o svom emotivnom životu nakon razvoda

Pjevač Haris Džinović gostovao je u jednoj emisiji gdje je bez dlake na jeziku progovorio o svom emotivnom životu nakon razvoda, ali i o estradnim tračevima koji ga prate.

U razgovoru sa voditeljkom, muzičar je oštro reagovao na pitanje o patnji zbog propale ljubavi, ističući da se u njegovom slučaju iza braka očigledno nisu skrivale prave emocije.

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Pored toga, Haris je javno raskrinkao i koleginicu koja je tvrdila da je bila u vezi sa njim, poručivši kratko i jasno da dotična ne govori istinu i da je on trenutno potpuno slobodan, piše Blic.

Na pitanje da li je istina da umjetnici najbolje pjesme stvaraju kada pate, rekao je:

– Nema istine što se mene tiče. Što mislite da ja patim? Vi mislite da sam ja u toj grupi?! Mladalačke ljubavi su pune patnje, ali kako ću ja patiti? Što bih ja patio? Za brakom? Za ljubavi? Očigledno nije ni bila. Da je ljubav, ostala bi onda ta ljubav.

Na konstataciju voditeljke Bojane Lazić da je jedna Harisova koleginica nedavno izjavila da je bila sa njim u emotivnoj vezi, a da je on to demantovao, odgovorio je:

– Laže. Ona sa mnom nije bila, ali neke druge, jesu, vjerovatno. Ona nije. Sada sam solo, to da – rekao je u emisiji ”Premijera vikend specijal”, vjerovatno misleći na pjevačicu Natašu Alimpić.

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Podsjetimo, Haris je nedavno istakao da mu sin ne priča sve, ali da imaju otvoren odnos i da ga često savjetuje.

– Naravno da imamo razgovore kao otac i sin, naravno nekada se slažemo, nekada ne. Sve je kao i u drugim porodicama – rekao je Haris, a na pitanje da li možda neke stvari koje njemu ne priča kaže mami kratko i ironično je rekao:

– Kako će se javiti mami. Nema mama telefon.