Crvena zvezda bez Lige šampiona, klub nije dobio UEFA licencu

Ženski fudbalski klub Crvena zvezda neće igrati u evropskim takmičenjima, UEFA im nije dala licencu.

ŽFK Crvena zvezda je u tek okončanoj sezoni stigla do treće uzastopne šampionske titule.

Djevojke su tako obezbijedile novi plasman u UEFA Ligu šampiona za dame, ali šampionke Srbije neće igrati kvalifikacije za Ligu šampiona jer je klub definitivno ostao bez licence za međunarodna takmičenja.

Odluka UEFA je konačna, pa daljeg žalbenog postupka nema.

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Mjesto crveno-bijelih u kvalifikacijama za Ligu šampiona će zauzeti TSC Bačka Topola, dok će u kvalifikacije za Ligu Evrope trećeplasirani Spartak iz Subotice.

Crvena zvezda je i ove sezone osvojila duplu krunu, pa je ova odluka UEFA veliki udarac za crveno-bijele, dok će TSC imati priliku da ispiše stranice klupske istorije. Zvezda je do šampionskog pehara stigla sa 14 pobjeda, četiri remija i dva poraza i ukupno 46 osvojenih bodova.

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Drugoplasirani TSC je osvojio šest manje, dok je Spartak bio trećeplasirani sa ukupno 38 bodova. Takođe, fudbalerke Zvezde su ove sezone osvojile i Kup Srbije, četvrti ukupno, čime su ujedno stigle i do treće uzastopne duple krune, piše "Sportinjo".