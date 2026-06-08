Logo
Large banner

Crvena zvezda bez Lige šampiona, klub nije dobio UEFA licencu

Autor:

ATV
08.06.2026 12:22

Komentari:

0
Црвена звезда без Лиге шампиона, клуб није добио УЕФА лиценцу

Ženski fudbalski klub Crvena zvezda neće igrati u evropskim takmičenjima, UEFA im nije dala licencu.

ŽFK Crvena zvezda je u tek okončanoj sezoni stigla do treće uzastopne šampionske titule.

Djevojke su tako obezbijedile novi plasman u UEFA Ligu šampiona za dame, ali šampionke Srbije neće igrati kvalifikacije za Ligu šampiona jer je klub definitivno ostao bez licence za međunarodna takmičenja.

Odluka UEFA je konačna, pa daljeg žalbenog postupka nema.

Свесрпски куп

Fudbal

Svesrpski kup okuplja srpske timove iz cijelog svijeta

Mjesto crveno-bijelih u kvalifikacijama za Ligu šampiona će zauzeti TSC Bačka Topola, dok će u kvalifikacije za Ligu Evrope trećeplasirani Spartak iz Subotice.

Crvena zvezda je i ove sezone osvojila duplu krunu, pa je ova odluka UEFA veliki udarac za crveno-bijele, dok će TSC imati priliku da ispiše stranice klupske istorije. Zvezda je do šampionskog pehara stigla sa 14 pobjeda, četiri remija i dva poraza i ukupno 46 osvojenih bodova.

hitna pomoc

Hronika

Tragedija za tragedijom: Utopila se još dva dječaka u Velikoj Moravi

Drugoplasirani TSC je osvojio šest manje, dok je Spartak bio trećeplasirani sa ukupno 38 bodova. Takođe, fudbalerke Zvezde su ove sezone osvojile i Kup Srbije, četvrti ukupno, čime su ujedno stigle i do treće uzastopne duple krune, piše "Sportinjo".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

FK Crvena zvezda

Liga šampiona

UEFA

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Свесрпски куп

Fudbal

Svesrpski kup okuplja srpske timove iz cijelog svijeta

4 h

0
Полицијско ауто

Fudbal

Pucnjava kod kampa fudbalera Engleske, devet ranjenih

18 h

0
Нови фудбалер Борца Анте Рогуљић

Fudbal

ATV saznaje: Ante Roguljić stiže u FK Borac

1 d

0
Ко ће на Мундијал? Одбијене визе дијелу стручног особља Ирана

Fudbal

Ko će na Mundijal? Odbijene vize dijelu stručnog osoblja Irana

2 d

0

  • Najnovije

16

37

Đoković poslao poruku Zverevu: "Srećan sam što si uspio"

16

36

Drama na nebu: Lovci F-16 ometali avion sa ministrima odbrane zemalja EU

16

30

Napravite domaći sladoled od samo jednog sastojka: D‌jeca će ga obožavati

16

21

Iran: Brodovi plaćaju do dva miliona dolara za prolaz kroz Hormuz

16

20

Kako pravilno čuvati hljeb kako bi duže ostao svjež tokom ljetnih mjeseci

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner