Ne stišavaju se reakcije: Snežana Đurišić u udžbeniku muzičke kulture

Javnost u Srbiji i prosvjetni krugovi danima ne prestaju da raspravljaju o novom udžbeniku muzičke kulture za osmi razred osnovne škole, izdavačke kuće "Data Status", u kojem je značajan prostor posvećen poznatoj pjevačici narodne muzike Snežani Đurišić.

Ona se našla u lekciji koja se bavi novom narodnom pjesmom, i to kao ključni izvođač čuvene numere "Odakle si, sele", koju je komponovala Radojka Živković.

Dok je pjevačica izjavila da je izuzetno počastvovana i ponosna što se njena biografija nalazi pred đacima koji tek grade svoj muzički ukus, u dijelu javnosti je izbio pravi verbalni rat. Najveći trn u oku kritičarima jeste činjenica da biografski prikaz pjevačice zauzima čak trećinu stranice, što mnogi smatraju pretjeranim za okvire školske lekcije, prenosi Telegraf.

Oglasile se autorke udžbenika

Nakon što su se našle na meti kritika zbog navodne "estradizacije" školstva, autorke ovog udžbenika, dr Sonja Marinković i dr Slavica Stefanović (bivše profesorke Fakulteta muzičkih umjetnosti u Beogradu), odlučile su da se oglase.

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U izjavi za list "Danas", one su stale u odbranu svog rada.

Kako su objasnile, Snežana Đurišić nije izabrana slučajno, već kako navode, zato što je riječ o vanserijskom vokalu koji posjeduje vrhunske glasovne kvalitete i koji je najviše doprinio da pjesma koja se uči postane popularna. One smatraju da pjevačica sa takvom biografijom predstavlja potpuno pozitivan uzor za učenike.

"Lekcija sadrži i druga objašnjenja, te je svako izvlačenje iz konteksta zloupotreba", navele su autorke i dodale da nastavni plan i program prosto nalaže obradu popularne muzike 20. vijeka, zbog čega udžbenik obiluje i mnogim drugim autorima i izvođačima.

Ovaj udžbenik je još 2025. godine zvanično odobrio Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV), u kom ne vide ništa sporno.

Iz ove institucije objašnjavaju da plan za osmi razred obuhvata sve pravce 20. vijeka – od džeza, bluza, popa i roka, pa sve do narodne muzike. Oni ističu da se uz notni tekst pjesme "Odakle si, sele" prirodno nadovezuje i priča o izvođaču, kao i da se u udžbenicima ravnopravno pominju Bajaga, Riblja čorba, Zdravko Čolić, Van Gog, Esma Redžepova i Šaban Bajramović.

Ipak, javnost podsjeća da ovo nije prvi izlet estrade u prosvjetu. Jedan od primjera je da je Vesna Vukelić Vendi završila u udžbeniku sociologije kao školski primjer za analizu masovne kulture.

Dok jedni smatraju da kvalitetnoj narodnoj muzici i tradiciji jeste mjesto u školama, drugi upozoravaju da uvođenje estradnih ličnosti bez oštrog kritičkog i pedagoškog konteksta d‌jeci nameće kulturu šunda umjesto pravih vrijednosti. Đaci će iz ove knjige početi da uče od naredne školske godine, a rasprave o tome gd‌je prestaje kulturna baština, a gd‌je počinje estrada, tek se rasplamsavaju.