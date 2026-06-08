Zbog jednog strogog pravila Jelisaveti i Milošu je bilo zabranjeno vjenčanje u crkvi

Glumica Jelisaveta Orašanin i košarkaš Miloš Teodosić, razveli su se nakon devet godina braka.

Podsjetimo, oni su se u junu 2017. zakleli jedno drugome na vječnu ljubav.

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U jednom luksuznom beogradskom restoranu, pred nekoliko stotina zvanica, Jelisaveta i Miloš su razmijenili bračne zavjete, a gala slavlje trajalo je do kasno u noć.

Ipak, par se tada nije vjenčao u crkvi jer se prema crkvenim pravilima tokom Petrovskog posta ne održavaju vjenčanja.

- Teo mi je rekao da zbog posta neće biti vjenčanja u crkvi, ali pošto zbog obaveza nisu mogli da pomjere datum svadbe, taj čin će obaviti kad im se ukaže prilika. Danas će ih vjenčati samo matičar, koji će doći u restoran. Planirano je da ceremonija počne u 16 časova. Za muziku će biti zaduženi Bane Mojićević i Leksington bend, a mikrofona će se latiti i Aleksandra Prijović, koja je pozvana kao gošća - rekao je tada izvor za Kurir.

Međutim, u javnosti do danas nije poznato da je do crkvenog vjenčanja ikada i došlo. S obzirom na to da su posljednje dvije godine imali turbulentan period u braku, moguće da je da su odustali od ovih planova.

Ipak, u julu prije dvije godine, par je krstio djecu u tajnosti, a slavlje ovim povodom nastavili su u jednoj luksuznoj vili.

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Za sina je kumstvo preuzeo Teov dugogodišnji prijatelj, Srđan, dok je njihovu ćerku krstila Tanja Krstić, supruga proslavljenog košarkaša Nenada Krstića.

- Jelisaveta i Teo planirali su da krste djecu još tokom korone, ali je pandemija spriječila organizaciju slavlja. Ovoga puta, riješili su da to završe u krugu najbližih i sve sačuvaju od javnosti. I dok je njihovog sina Bogdana krstio Teov najbolji drug Srđan, malenu Petru krstila je supruga proslavljenog košarkaša Nenada Krstića, Tatjana - rekao je tada izvor za Alo.

Jelisaveta Orašanin sada ljubi 11 godina mlađeg kolegu

Glumica Jelisaveta Orašanin navodno je već je uplovila u novu romansu i to sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom.

Jelisaveta i Pavle su u početku navodno željeli da svoju bliskost zadrže daleko od očiju javnosti, ali se sada, kako se tvrdi, više ne kriju.

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Dodatnu pažnju javnosti izazvala je i fotografija koju je Pavle Mensur nedavno objavio, a na kojoj se vide sjenke dvije osobe koje se ljube.

- Jelisaveta i Mensur se više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su zajedno. Prije neki dan su iskoristili lijepo vrijeme i zagrljeni šetali u Zemunu. Držali su se za ruke, smijali i nisu marili za to da li će ih neko prepoznati ili uslikati - rekao je sagovornik za Blic.

(Telegraf.rs)