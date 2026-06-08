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Jedan začin u jutarnjoj kafi pomaže u kontroli apetita i šećera u krvi

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ATV
08.06.2026 08:28

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Кафа
Foto: pexels/NADER AYMAN

Šoljica kafe je nešto bez čega većina ljudi ne može da zamisli jutro, ali malo ko zna da jedan jednostavan dodatak omiljenom toplom napitku može promijeniti način na koji organizam reaguje na prvu jutarnju kafu.

Riječ je o začinu koji se godinama koristi u kuhinji, a koji sve više privlači pažnju zbog mogućeg uticaja na kontrolu apetita i tjelesne težine.

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Cimet i kafa predstavljaju zanimljivu kombinaciju za one koji pokušavaju da smanje unos kalorija i izbjegnu iznenadne napade gladi tokom dana. Dovoljno je da u svoju omiljenu kafu dodate pola kašičice mljevenog cejlonskog cimeta kako biste dobili napitak koji može pomoći u stabilizaciji nivoa šećera u krvi.

Cimet je poseban po tome što može doprinijeti boljoj osjetljivosti organizma na insulin. Kada nivo šećera u krvi manje oscilira, smanjuje se i potreba za čestim grickanjem nezdravih namirnica između obroka, što mnogima predstavlja najveću prepreku na putu do željene tjelesne težine.

Kombinacija kofeina i cimeta dodatno privlači pažnju zdravstvenih istraživanja. Dok kafa ubrzava metabolizam, cimet pomaže da nivo energije bude stabilniji tokom dana i da se izbjegnu nagli padovi koji često izazivaju osjećaj gladi.

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Kako koristiti cimet?

Nutricionisti za svakodnevnu upotrebu preporučuju cejlonski cimet, koji se smatra najkvalitetnijim izborom.

Za razliku od kasija cimeta, koji se najčešće nalazi u prodavnicama, cejlonski sadrži manje količine kumarina, supstance koja u većim količinama može opteretiti jetru.

Iako se ne radi o čudesnom rješenju koje topi kilograme preko noći, istraživanja pokazuju da redovna konzumacija cimeta može imati pozitivan uticaj na tjelesnu masu i obim struka. Efekti su najizraženiji kada se ova navika kombinuje sa uravnoteženom ishranom i redovnom fizičkom aktivnošću.

Drugim riječima, cimet neće obaviti posao umjesto vas, ali može biti koristan saveznik u procesu mršavljenja, posebno kada pomaže u kontroli apetita.

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Najbolji način pripreme jeste da pola kašičice cimeta dodate mljevenoj kafi prije kuvanja. Ako pijete instant kafu, cimet najprije razmutite u malo vrele vode. Šećer umanjuje potencijalne koristi ove kombinacije, pa ga je najbolje izbjegavati.

(Dnevno.hr)

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Tagovi :

Kafa

cimet

mršavljenje

napitak

višak kilograma

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