Dodik: BiH ne može da opstane ni u kakvoj varijanti

BiH ne može da opstane ni u kakvoj varijanti, najveća međunarodna operacija, ne samo vojna, nego i politička, ovdje nije uspjela da napravi priču, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Dodik smatra da je svima u BiH jasno da od nje nema ništa, da se nije našla unutrašnja kohezija, te napomenuo da se znalo da nije moguća čim je došlo do rata.

Ukazao je da je stvoren istorijski animozitet i da je nemoguće da se sruši voljama koje dolaze sa strane.

"Nepomirljive istorijske razlikuje su učinile da nema nikakvih mogućnosti", rekao je Dodik na tribini "Geostrateški pravac Srpske".

On je napomenuo da se kao nasilni mehanizmi za pravljenje njihove države masovno koriste antidejtonski organi kao što su Sipa, Sud, Tužilaštvo, antiustavni Ustavni suda BiH da bi se disciplinovali ostali.

Dodik je ponovio da je nemoguće prihvatiti pokušaji da se nametnu organi BiH kao hijerarhijski iznad organa Republike Srpske.

"Konačno bi Republika Srpska trebalo da kaže ne jednom takvom konceptu", ocijenio je Dodik.

Ukazao je da će međunarodna intervencija još malo trajati ali da se i ona cijepa, te dodao da ga raduje da kod svih na ovom prostoru preovladava želja za mirom.

"Sa političkim muslimanima u Sarajevu nema dogovora"

Dodik je izjavio da sa političkim muslimanima u Sarajevu nema nikakvog dogovora, te da tako neće moći da prođe ni priča o trećem entitetu, od kojeg Hrvati nikada nisu odustali.

"Muslimanima je neko obećao unitarnu BiH u kojoj će biti gazde, a to im je obećano jer su lagali, petljali", rekao je Dodik na tribini "Geostrateški pravac Srpske" koja se večeras emituje na RTRS-u.

Ukazao je i da su Hrvati "potrčali za terećom samoupravom" što je spriječila međunarodna zajednica koja je u to vrijeme bila jaka.

Stranci, kaže Dodik, neće prihvatiti da je to težnja tog naroda i da od toga nikada nije odustao, te je u tom kontekstu pomenuo prostor Herceg Bosne.

"Mi nismo ti koji brane Hrvate, mi kroz odbranu njihovih prava branimo i svoju poziciju", rekao je Dodik.

On je ukazao da je prije potpisivanja Dejtonskog sporazuma izvršena potpuna satanizacija srpskog naroda, ali da je sada ključno pitanje ne šta oni hoće već šta Srbi hoće, prenosi Srna.