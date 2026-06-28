Vidovdan najveći srpski praznik pobjede i slobode

Vidovdan. Dan koji već više od šest vijekova simbolizuje borbu za slobodu, čast i opstanak srpskog naroda. Krsna slava Vojske Republike Srpske i Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka. Polaganjem vijenaca na Centralno spomen-obilježje „Za krst časni“ odata je počast svim poginulim borcima.

„Ono što danas želimo da kažemo je da su Srbi sa ove strane Drine ispunili i svetosavski i vidovdanski zavjet, a taj zavjet se zove Republika Srpska.U tom smislu smo još jednom posebno zahvalni VRS koja je nastala iz naroda u narodu je i danas ostala u svim srcima svakog našeg čovjeka i danas živi VRS“, rekao je predsjednik Republike Srpske, Siniša Karan.

U Manastiru Miloševac služena je Sveta arhijerejska liturgija i parastos srpskim vojnicima stradalim od Kosovskog boja do današnjih dana. Odbrambeno-otadžbinski rat vođen je pod vidovdanskim zavjetom, a srpski borac uvijek je bio pod pravom zastavom, poručio je premijer Srpske.

„Oni najbolji, oni najhrabriji nisu među nama. Zato imamo obavezu u svakom smislu te riječi da tu žrtvu poštujemo, da joj se klanjamo, što bi rekao naš narod - do crne zemlje, ali isto tako da radimo, da znamo da ta žrtva nije bila uzaludna“, rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske, Savo Minić.

Ministar rada i boračko invalidske zaštite naglasio je da je put srpskog naroda put vječite borbe za slobodu sa kojeg se mnogi nikada nisu vratili, već su otišli u vječnost.

„Na tom putu je vaskrsla sloboda, vaskrsla je Republika Srpska. Na tom putu niko od nas nije gledao koja je sila ispred nas, nego koju svetinju branim. Bilo je u odbrambeno-otadžbinskom ratu ko smije taj može ko ne zna za strah taj ide naprijed“, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite, Radan Ostojić.

Srpski vojnik nikada nije vodio osvajačke ratove nego je isključivo vodio odbrambene ratove i u toj svojoj žrtvi donosio slobodu svom, ali i drugim narodima, poruka je Aleksandra Goganovića.

„Nažalost, određeni neodgovorni pojedinci iz drugih naroda uporno žele da na neki način uskrate nama, Srbima, slobodu koja nam je zagarantovana Dejtonskim mirovnim sporazumom“, rekao je zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara, Aleksandar Goganović.

Vidovdan je praznik nad praznicima za srpske borce. Od Kosovskog boja do Odbrambeno-otadžbinskog rata, put srpskog naroda bio je put borbe za slobodu, a Republika Srpska jedan je od najvažnijih plodova te borbe.