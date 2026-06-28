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Dodik: Vojska Srbije ozbiljna odbrambena snaga

Autor:

ATV redakcija
28.06.2026 14:34

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Додик: Војска Србије озбиљна одбрамбена снага
Foto: X

Vojska Srbije predstavlja ozbiljnu odbrambenu snagu i garant je mira, stabilnosti i bezbjednosti srpskog naroda, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Dodik je danas prisustvovao prikazu sposobnosti i gađanju iz savremenih sredstava i sistema Vojske Srbije na poligonu "Pasuljanske livade".

Vježba na Pasuljanskim livadama

"Srpski narod danas ima vojsku koja je značajno modernizovana, dobro opremljena i visoko borbeno osposobljena", napisao je Dodik na Iksu.

Čestitao je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, načelniku Generalštaba, oficirima i vojnicima na rezultatima koje su postigli u jačanju odbrambenih sposobnosti Srbije.

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Milorad Dodik

Pasuljanske livade

Vojska Srbije

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