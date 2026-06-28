Dodik: Vojska Srbije ozbiljna odbrambena snaga

Autor:ATV redakcija
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Vojska Srbije predstavlja ozbiljnu odbrambenu snagu i garant je mira, stabilnosti i bezbjednosti srpskog naroda, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
Dodik je danas prisustvovao prikazu sposobnosti i gađanju iz savremenih sredstava i sistema Vojske Srbije na poligonu "Pasuljanske livade".
"Srpski narod danas ima vojsku koja je značajno modernizovana, dobro opremljena i visoko borbeno osposobljena", napisao je Dodik na Iksu.
Čestitao je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, načelniku Generalštaba, oficirima i vojnicima na rezultatima koje su postigli u jačanju odbrambenih sposobnosti Srbije.
Srpski narod danas ima vojsku koja je značajno modernizovana, dobro opremljena i visoko borbeno osposobljena.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 28, 2026
Vojska Srbije predstavlja ozbiljnu odbrambenu snagu i garant je mira, stabilnosti i bezbjednosti našeg naroda.
Čestitam predsjedniku Aleksandru Vučiću @avucic , načelniku… pic.twitter.com/bI3SZ9Dv3S
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