Dodik: Vojska Srbije ozbiljna odbrambena snaga

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Vojska Srbije predstavlja ozbiljnu odbrambenu snagu i garant je mira, stabilnosti i bezbjednosti srpskog naroda, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Dodik je danas prisustvovao prikazu sposobnosti i gađanju iz savremenih sredstava i sistema Vojske Srbije na poligonu "Pasuljanske livade". Vježba na Pasuljanskim livadama "Srpski narod danas ima vojsku koja je značajno modernizovana, dobro opremljena i visoko borbeno osposobljena", napisao je Dodik na Iksu. Čestitao je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, načelniku Generalštaba, oficirima i vojnicima na rezultatima koje su postigli u jačanju odbrambenih sposobnosti Srbije. Srpski narod danas ima vojsku koja je značajno modernizovana, dobro opremljena i visoko borbeno osposobljena.



Vojska Srbije predstavlja ozbiljnu odbrambenu snagu i garant je mira, stabilnosti i bezbjednosti našeg naroda.



Čestitam predsjedniku Aleksandru Vučiću @avucic , načelniku… pic.twitter.com/bI3SZ9Dv3S — Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 28, 2026

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