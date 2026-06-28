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Vojska Republike Srpske ostavila neizbrisiv trag

Autor:

Magdalena Gligić
28.06.2026 19:25

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Foto: ATV

Vidovdan je dan koji u kolektivnom pamćenju srpskog naroda zauzima posebno mjesto kao simbol istrajnosti, žrtve i nepokolebljive borbe, podsjećajući nas da su sloboda, jedinstvo i nacionalno dostojanstvo vrijednosti koje se moraju čuvati i prenositi budućim generacijama, poruka je predsjednika Milorada Dodika povodom obilježavanja krsne slave Vojske Republike Srpske.

„Na ovaj veliki praznik, s posebnim pijetetom, prisjećamo se svih poginulih boraca Vojske Republike Srpske, koji su svojom hrabrošću i požrtvovanošću branili svoj narod, vjeru i ognjište, a čija je žrtva ugrađena u temelje naše Republike. Uvjeren sam da će pripadnici Trećeg pješadijskog (Republika Srpska) puka i ubuduće biti dostojni čuvari slavne tradicije Vojske Republike Srpske, vodeći se vrijednostima časti, odgovornosti i profesionalnosti“, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik.

Vidovdan je veliki srpski praznik i zavjetni dan u kojem se prepliću istorija, vjera i običaji, simbolizujući sabornost, istrajnost i privrženost vrijednostima koje su oblikovale naš narod, istakao je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

„To je prilika da se s dubokim poštovanjem prisjetimo hrabrih pripadnika Vojske Republike Srpske koji su svoje živote ugradili u odbranu Republike Srpske, kao i da izrazimo trajnu zahvalnost svim ratnim vojnim invalidima i porodicama poginulih boraca“, poručila je Željka Cvijanović.

U čestitki komandantu Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka Oružanih snaga BiH brigadiru Goranu Maksimoviću, pripadnicima puka i nekadašnjim borcima Vojske Republike Srpske, zvaničnici su poželjeli da svaki naredni Vidovdan dočekujemo u miru, slobodi, stabilnosti i napretku Republike Srpske.

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Tagovi :

Vojska Republike Srpske

Vidovdan

Republika Srpska

Krsna slava

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