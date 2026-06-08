Uhapšena dvojica Sarajlija osumnjičena za pokušaj ubistva na Vracama

Policijski službenici Od‌jeljenja za krvne i seksualne delikte lišili su slobode muškarca A.G. (1997) iz Sarajeva zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično d‌jelo Ubistvo u pokušaju, počinjeno dana 07.06.2026. godine na Vracama.

Uhapšeni je na kriminalističkoj obradi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a KS.

Takođe, zbog osnova sumnje da je počinio krivično d‌jelo Ubistvo u pokušaju, slobode je lišen A.B. (1987) iz Sarajeva, koji se i dalje nalazi na bolničkom liječenju.

Podsjećanja radi, osumnjičeni A.B. ranjen je u pucnjavi koja se desila na području Spomen-parka Vraca.