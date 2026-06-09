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Obustava željezničkog saobraćaja na pružnom prelazu Suvo Polje kod Doboja

Autor:

ATV
09.06.2026 08:12

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Жељезнице Републике Српске, воз
Foto: ATV

Pružni prelaz u Suvom Polju na području Doboja biće privremeno obustavljen za drumski i željeznički saobraćaj danas i sutra zbog planiranih infrastrukturnih radova, najavljeno je iz Željeznica Republike Srpske.

Danas od 8.00 časova do srijede do 16.00 časova obavljaće se zamjena tucanika, kolosiječnih pragova i ugradnja novih patosnica, a učesnici drumskog saobraćaja biće upućeni na najbliže alernativne pravce.

Riječ je o pružnom prelazu između Doboja i Sočkovca.

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Željeznice Republike Srpske su za korisnike putničkog željezničog saobraćaja obezbijedile organizovan autobuski prevoz dok traju infrastrukturni radovi, prenosi SRNA.

- Unapređenje i podizanje višeg nivoa bezbjednosti na putnim prelazima Željeznice Republike Srpske realizuju u skladu sa finansijskim mogućnostima i planom aktivnosti na povećanju bezbjednosti odvijanja drumskog i željezničkog saobraćaja preko putnih prelaza - saopšteno je iz Željeznica.

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Tagovi :

Željeznice Republike Srpske

Vozovi

obustavljen saobraćaj

Doboj

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