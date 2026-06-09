Koliko koraka dnevno treba da napravimo za zdravije srce?

Brojna istraživanja pokazuju da redovna šetnja može da doprinese snižavanju krvnog pritiska, poboljša kvalitet sna, očuva zdravlje mozga i smanji rizik od srčanih oboljenja.

Kardiolog dr Dejvid Sabgir ističe da hodanje pomaže u regulisanju krvnog pritiska i nivoa holesterola, ali i omogućava srcu da efikasnije odgovori na stresne situacije.

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Osim toga, hodanje pozitivno utiče na zdravlje srca i na druge načine. Dr Savala Guseh navodi da šetnja smanjuje stres i poboljšava san, a može biti i odlična prilika za druženje.

- Šetnja sa supružnikom, prijateljem, komšijom ili u grupi može doprinijeti zdravlju srca na više različitih načina - ističe ona.

Koliko minuta hodanja je dovoljno?

Prema istraživanju Univerziteta u Sidneju iz 2025. godine, već 10 do 15 minuta neprekidnog hodanja dnevno može značajno da smanji rizik od kardiovaskularnih bolesti. Naučnici su utvrdili da takve šetnje donose znatno veće zdravstvene koristi od onih koje traju kraće od deset minuta.

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Dr Sabgir podsjeća da je i jedna velika studija pokazala da je 10 do 15 minuta hodanja dnevno dovoljno za početak smanjenja rizika od srčanih oboljenja.

- Svakih dodatnih 1.000 koraka, odnosno oko deset minuta hodanja više, dodatno smanjuje taj rizik - objašnjava on.

Hodanje ili trčanje?

Kada je riječ o izboru između hodanja i trčanja, stručnjaci ističu da obje aktivnosti imaju pozitivan efekat na zdravlje srca.

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Dr Guseh smatra da je hodanje za mnoge ljude pristupačnije i lakše za dugoročno održavanje, dok dr Sabgir navodi da istraživanja nisu pokazala značajnu razliku između hodanja i trčanja kada je u pitanju smanjenje rizika od srčanih bolesti, pod uslovom da je ukupna potrošnja energije ista.

Zbog toga doktori poručuju da nije presudno da li ćete hodati ili trčati – najvažnije je da budete fizički aktivni i da se redovno krećete.

(Indeks.hr)