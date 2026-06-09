Logo
Large banner

Koliko koraka dnevno treba da napravimo za zdravije srce?

Autor:

ATV
09.06.2026 08:03

Komentari:

0
Ходање природа шетња човјек
Foto: Clem Onojeghuo/Pexels

Brojna istraživanja pokazuju da redovna šetnja može da doprinese snižavanju krvnog pritiska, poboljša kvalitet sna, očuva zdravlje mozga i smanji rizik od srčanih oboljenja.

Kardiolog dr Dejvid Sabgir ističe da hodanje pomaže u regulisanju krvnog pritiska i nivoa holesterola, ali i omogućava srcu da efikasnije odgovori na stresne situacije.

odron

Društvo

AMS upozorava vozače: Oprez, mogući odroni

Osim toga, hodanje pozitivno utiče na zdravlje srca i na druge načine. Dr Savala Guseh navodi da šetnja smanjuje stres i poboljšava san, a može biti i odlična prilika za druženje.

- Šetnja sa supružnikom, prijateljem, komšijom ili u grupi može doprinijeti zdravlju srca na više različitih načina - ističe ona.

Koliko minuta hodanja je dovoljno?

Prema istraživanju Univerziteta u Sidneju iz 2025. godine, već 10 do 15 minuta neprekidnog hodanja dnevno može značajno da smanji rizik od kardiovaskularnih bolesti. Naučnici su utvrdili da takve šetnje donose znatno veće zdravstvene koristi od onih koje traju kraće od deset minuta.

Ведрана Рудан

Scena

Pogoršalo se stanje Vedrane Rudan: ''Ne želim hodati po cvijeću, želim biti ispod njega''

Dr Sabgir podsjeća da je i jedna velika studija pokazala da je 10 do 15 minuta hodanja dnevno dovoljno za početak smanjenja rizika od srčanih oboljenja.

- Svakih dodatnih 1.000 koraka, odnosno oko deset minuta hodanja više, dodatno smanjuje taj rizik - objašnjava on.

Hodanje ili trčanje?

Kada je riječ o izboru između hodanja i trčanja, stručnjaci ističu da obje aktivnosti imaju pozitivan efekat na zdravlje srca.

Облаци, киша, снијег-10012025

Društvo

Evo kakvo nas vrijeme danas očekuje

Dr Guseh smatra da je hodanje za mnoge ljude pristupačnije i lakše za dugoročno održavanje, dok dr Sabgir navodi da istraživanja nisu pokazala značajnu razliku između hodanja i trčanja kada je u pitanju smanjenje rizika od srčanih bolesti, pod uslovom da je ukupna potrošnja energije ista.

Zbog toga doktori poručuju da nije presudno da li ćete hodati ili trčati – najvažnije je da budete fizički aktivni i da se redovno krećete.

(Indeks.hr)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

šetnja

hodanje

zdravlje

Srce

vježbanje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Стубови за струју.

Banja Luka

Pogledajte koje banjalučke ulice neće imati struje

1 h

0
beba porodilište

Društvo

Bejbi bum u Srpskoj: Rođeno 30 beba

1 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Dnevni horoskop za 9. jun: Šta zvijezde danas poručuju?

1 h

0
Паре новац

Zanimljivosti

Imate li ovu kovanicu od jednog evra? Vrijedi i do 650 evra zbog greške

1 h

0

Više iz rubrike

Млада жена показује стрес са лаптопом и телефоном за столом, показујући дигиталну исцрпљеност.

Zdravlje

Ako dan započinjete umorni, možda pravite ovu grešku

21 h

0
Кафа

Zdravlje

Jedan začin u jutarnjoj kafi pomaže u kontroli apetita i šećera u krvi

1 d

0
Члан медицинског особља, у заштитној опреми, хода да прими америчког љекара који је био у контакту са људима зараженим еболом у болницу у Прагу, Чешка Република, у четвртак, 21. маја 2026.

Zdravlje

Prijeti najveća epidemija ebole u istoriji: Ovo su predviđanja za broj zaraženih

1 d

0
Како вјежбати без ризика током великих врућина?

Zdravlje

Kako vježbati bez rizika tokom velikih vrućina?

1 d

0

  • Najnovije

08

52

Seks-skandal trese Hag: Suspendovan glavni tužilac

08

34

Velika akcija policije: Pretresi u Kalesiji, Živinicama i više gradova u Srpskoj

08

30

Danas prvi let sa banjalučkog Aerodroma za Tivat

08

21

Vens: Politika SAD prema Iranu vodiće se američkim interesima

08

16

Smrtonosna tiha prijetnja: Nije samo hrana, ovih 5 stvari vam "truje" krv

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner