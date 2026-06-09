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Ево какво нас вријеме данас очекује

Аутор:

АТВ
09.06.2026 07:44

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Вријеме
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити топло и претежно сунчано вријеме уз променљиву облачност и дневну температуру ваздуха до 34 степена Целзијусова.

У послијеподневним часовима на истоку и сјеверу биће облачно уз локалну појаву слабе кише, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Струја

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Максимална температура ваздуха од 28 до 33, на југу 34, а у вишим предјелима 22 степена Целзијусових.

Вјетар слаб и променљив, увече на крајњем сјеверу умјерен до појачан сјеверни.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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топло вријеме

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