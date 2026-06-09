Ево какво нас вријеме данас очекује

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У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити топло и претежно сунчано вријеме уз променљиву облачност и дневну температуру ваздуха до 34 степена Целзијусова.

У послијеподневним часовима на истоку и сјеверу биће облачно уз локалну појаву слабе кише, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода. Бања Лука Погледајте које бањалучке улице неће имати струје Максимална температура ваздуха од 28 до 33, на југу 34, а у вишим предјелима 22 степена Целзијусових. Вјетар слаб и променљив, увече на крајњем сјеверу умјерен до појачан сјеверни.

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