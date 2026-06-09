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Pogledajte koje banjalučke ulice neće imati struje

Autor:

ATV
09.06.2026 07:43

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Стубови за струју.
Foto: ATV

Zbog najavljenih radova danas će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.

Dijelovi ulica Dragomira Drage Malića, Ive Andrića i Sime Matavulja ostaju bez struje od 09:00 do 12:00 časova.

Od 09:00 do 12:00 časova struje neće imati dijelovi naselja Česma i Krčmarice, dok će dijelovi naselja Pervan i Goleši biti bez struje od 08:00 do 15:00 časova.

Struje od 09:00 do 14:00 neće imati dijelovi ulica Suturlija i Nadežde Petrović, te dijelovi naselja Bukvalek, Donja Kola, Pervan i Goleši.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

naselja bez struje

isključenje struje

Banjaluka

Radovi na mreži

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