Pogledajte koje banjalučke ulice neće imati struje

Zbog najavljenih radova danas će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.

Dijelovi ulica Dragomira Drage Malića, Ive Andrića i Sime Matavulja ostaju bez struje od 09:00 do 12:00 časova.

Od 09:00 do 12:00 časova struje neće imati dijelovi naselja Česma i Krčmarice, dok će dijelovi naselja Pervan i Goleši biti bez struje od 08:00 do 15:00 časova.

Struje od 09:00 do 14:00 neće imati dijelovi ulica Suturlija i Nadežde Petrović, te dijelovi naselja Bukvalek, Donja Kola, Pervan i Goleši.