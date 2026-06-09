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Tramp: Sporazum sa Iranom moguć u narednim danima

Autor:

ATV
09.06.2026 07:24

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Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током састанка кабинета у Бијелој кући, у сриједу, 27. маја 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da bi u narednih nekoliko dana mogao da predstavi prijedlog sporazuma sa Iranom, navodeći da pregovori "idu veoma dobro".

Govoreći novinarima nakon praćenja finala NBA lige u Njujorku, Tramp je rekao da vjeruje da je moguće da se u skoroj budućnosti postigne dogovor sa Teheranom, prenio je Skaj njuz.

Komentarišući najnovije sukobe između Izraela i Irana, Tramp je naveo da je izraelski premijer Benjamin Netanijahu odgovorio na prethodne događaje, ali je dodao da su se "obje strane složile" da obustave dalju eskalaciju.

Takođe je ocijenio da bi Ormuski moreuz mogao ponovo da bude otvoren za plovidbu u naredna dva do tri dana.

Govoreći o američkom vojnom helikopteru AH-64 Apač koji se srušio u blizini Ormuskog moreuza, Tramp je rekao da su članovi posade bezbjedni i da su dobro, prenosi Tanjug.

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