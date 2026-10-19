Nosite domaći sok preko granice? Ovo pravilo mnogi putnici ne znaju

Mnogi građani Bosne i Hercegovine koji putuju u Hrvatsku, Sloveniju, Austriju ili Njemačku sa sobom nose domaće prehrambene proizvode.

Među njima su i prirodni sokovi od jabuke, višnje, bazge, maline i drugog voća, pripremljeni kod kuće i sipani u staklene boce.

Iako je riječ o proizvodu namijenjenom ličnoj upotrebi ili poklonu članovima porodice, na graničnom prelazu mogu se pojaviti pitanja o količini, sastavu i namjeni napitka.

Za putnike koji iz BiH ulaze u Hrvatsku primjenjuju se carinska pravila Evropske unije, jer BiH nije njena članica. Ipak, pravila za domaći voćni sok razlikuju se od onih koja važe za meso, mlijeko, sir i druge proizvode životinjskog porijekla.

Da li je domaći voćni sok dozvoljeno unositi u EU?

Obični bezalkoholni voćni sok pripremljen od voća, vode i šećera nije proizvod životinjskog porijekla. Zbog toga se na njega ne primjenjuje opšta zabrana unošenja mesa i mliječnih proizvoda iz BiH u EU.

Domaći voćni sok u razumnoj količini za lične potrebe u pravilu se može prenijeti preko granice, pod uslovom da ne podliježe nekom drugom posebnom ograničenju.

Važna je i razlika između svježeg voća i prerađenih proizvoda. Evropska unija primjenjuje stroga fitosanitarna pravila na unos određenih vrsta svježeg voća, povrća, bilja i sadnog materijala iz trećih zemalja. Međutim, obični prerađeni voćni sok nije automatski obuhvaćen istim zahtjevima koji važe za svježe plodove.

Ni činjenica da je sok sipan u staklenu bocu bez fabričke etikete sama po sebi ne znači da je njegov unos zabranjen. Ipak, takvo pakovanje carinskim službenicima može otežati utvrđivanje sastava i porijekla sadržaja.

Kada carinik može postaviti dodatna pitanja?

Carinski službenik može zatražiti dodatna objašnjenja ako putnik prevozi veći broj boca, ako sadržaj nije jasno prepoznatljiv ili ako postoji sumnja da je riječ o alkoholnom piću ili proizvodu namijenjenom prodaji.

Posebno je važno razlikovati domaći voćni sok od domaćeg vina, rakije i drugih alkoholnih pića. Ako je napitak fermentirao i ima karakter alkoholnog pića, njegova carinska klasifikacija može biti drugačija, pa se mijenjaju i pravila koja se primjenjuju.

Vrijednosni limiti nisu isto što i dozvoljena litraža

Za običnu robu nekomercijalne prirode koju putnici unose cestovnim putem iz trećih zemalja u Hrvatsku, opšti vrijednosni prag za oslobađanje od carine, PDV-a i drugih uvoznih davanja iznosi 300 evra po putniku. Za putnike mlađe od 15 godina taj prag iznosi 150 evra.

Za određene kategorije lica koja žive u pograničnoj zoni ili učestvuju u pograničnom prometu mogu važiti posebni, niži limiti, uključujući vrijednosni prag od 40 evra, uz propisane uslove i izuzetke.

Međutim, ovi iznosi predstavljaju vrijednosna oslobađanja i ne određuju koliko litara domaćeg soka putnik može ponijeti.

Ako putnik u automobilu ima dvije ili tri boce domaćeg soka namijenjene porodici, takva količina u pravilu ne ukazuje na komercijalnu djelatnost. S druge strane, ako prevozi desetine ili stotine boca istog proizvoda, carina može provjeravati da li je riječ o robi namijenjenoj tržištu.

Za komercijalni uvoz prehrambenih proizvoda važe drugačije carinske procedure i zahtjevi koji se odnose na bezbjednost hrane, dokumentaciju, sastav, deklarisanje i druge uslove za stavljanje proizvoda na tržište.

Šta ako sok sadrži druge sastojke?

Posebna pitanja mogu nastati ako domaći napitak sadrži mlijeko ili druge sastojke životinjskog porijekla. Takvi proizvodi ne mogu se automatski tretirati kao obični voćni sokovi, jer njihov sastav može uticati na pravila unosa.

Tokom kontrole carinski službenici mogu zatražiti da putnik objasni o kakvom je proizvodu riječ, od čega je napravljen, koliko boca ima i kome su namijenjene.

Ako postoji sumnja da proizvod podliježe zabrani, posebnim kontrolama ili obavezi prijavljivanja, nadležni službenici mogu provesti dodatni postupak u skladu sa propisima.

Postoji li tačno određena dozvoljena količina?

Ne postoji jedna univerzalna litraža koja se može navesti kao dozvoljena količina svakog domaćeg bezalkoholnog voćnog soka u ličnom prtljagu, bez obzira na okolnosti. Zato nije opravdano tvrditi da je, na primjer, pet ili deset litara automatski dozvoljeno ili zabranjeno bez provjere konkretnih pravila.

Putnicima koji domaći sok nose kao poklon preporučuje se da količina i način pakovanja jasno ukazuju na ličnu, a ne komercijalnu namjenu. Ako carinik zatraži pregled, važno je tačno navesti sadržaj boca i njihovu namjenu.

Carinska služba može reagovati i ako postoji osnovana sumnja da putnik daje netačne podatke ili pokušava da prenese robu mimo propisanih procedura. U zavisnosti od utvrđenih nepravilnosti, moguće su dodatne kontrole, obračun uvoznih davanja i prekršajne mjere, prenosi GPMaljevac.