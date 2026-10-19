Pogoršalo se stanje Male Cane: Ljekari primorani na ovaj korak

Pjevačica Mala Cana prolazi kroz izuzetno težak životni period. Samo nekoliko mjeseci nakon smrti supruga Andrije Bajića, suočila se sa novim zdravstvenim problemima, a sada je očekuje i hirurška intervencija.

Pjevačica je hospitalizovana zbog jakih bolova u stomaku. Priznala je da je uplašena, posebno jer do sada nikada nije bila na operaciji. Ipak, uprkos bolovima i neizvjesnosti, nadu polaže u ljekare i vjeru.

„Ja sam došla zbog jakog bola u stomaku. Ni ne sjećam se ničega, samo da sam se ujutru probudila u bolnici. Bol je bila velika, danima mi umiruju upalu. Vide da sam uplašena, pa me ohrabruju. Od igle se bojim, do sada se nisam nikad operisala.

Znam da je doktor dobar, svi ga hvale. Inače je jako ljubazan sa pacijentima. Bez obzira na to ko je pacijent, on lijepo porazgovara, predan je poslu maksimalno. Prosto nema radno vrijeme, ne ostavlja pacijente, iako mu prođe radno vrijeme.

Daće Gospod Bog da budem dobro. Sve je u njihovim rukama, i Božjim. Nekako sam u duši mirna, prosto ne mogu sebe da razumjem. Ako sve prođe kako treba, Bogu hvala i doktoru i cijelom timu oko njega. Ako ne, mene će moj Andrija dočekati“, rekla je pjevačica.

Samo sedam dana ranije doživjela napad psa

Dodatnu težinu cijeloj situaciji daje činjenica da je Mala Cana samo sedmicu dana ranije doživjela neprijatan incident kada ju je napao pas i nanio joj duboke rane, ogrebotine i podlive na nozi.

Pjevačica je tada ispričala da se, osim sa povredama, suočila i sa uvredama, zbog čega je čitav događaj za nju bio još traumatičniji.

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„Mene su tamo, kad me ujeo pas, psovali, govorili su mi pogrdne riječi. Pričali su mi koliko su jaki. Tad me je izujedao njihov ker i ja sam otišla kod kumova u Pančevo i bila sam sredila nogu, sve to. Dali su mi sve što mi treba, ali danas mi je pozlilo u stomačnom dijelu i sada ne znaju šta je“, ispričala je Mala Cana.

Ona je potvrdila i da je napad prijavljen policiji, kao i da je započela liječenje povreda koje je zadobila.

„Sve je prijavljeno policiji. Otišlo je sve predaleko. To sa nogom je završeno, primam injekcije, idem na previjanja“, rekla je pjevačica za Kurir.

Pjevačica sada čeka dalji tok liječenja, a njene riječi otkrivaju koliko je zabrinuta zbog zdravstvenog stanja i predstojeće intervencije.