Naš glumac u vezi sa 19 godina mlađom italijanskom glumicom

Predrag Smiljković, publici najpoznatiji kao Tika Špic iz serije „Porodično blago“, otvoreno je govorio o vezi sa italijanskom glumicom Jelenom Gandosi, 19 godina mlađom koleginicom.

U razgovoru za Hajp televiziju osvrnuo se i na želju da postane otac, priznajući da su na njegove životne odluke uticali strahovi i nesigurnost.

Glumac je o emotivnoj vezi govorio bez velikih obećanja, prepuštajući vremenu da pokaže u kom pravcu će se njihov odnos razvijati.

„Neka vrijeme kaže svoje“

Kada je predstavio Jelenu kao svoju partnerku, Smiljković nije želio da unaprijed govori o narednim koracima. Ipak, jasno je stavio do znanja da emocije postoje i da važne promjene, ukoliko do njih dođe, neće skrivati.

– Desila se emotivna veza sa osobom koja se zove Jelena Gandosi i vidjećemo šta će biti. Ako bude, biće to na velika zvona. Neka vrijeme kaže svoje. Taj početak veze pokriva tragove iz prošlosti – rekao je glumac.

Očinstvo mu je ostalo neostvarena želja

Razgovor o ljubavi otvorio je i pitanje roditeljstva. Smiljković je tada govorio o sopstvenim nedoumicama i mogućnosti da u prošlosti nije prepoznao osobu sa kojom je mogao da zasnuje porodicu.

– Sigurno da jeste to moja neostvarena želja, iz gluposti, straha, nesigurnosti i ko zna kog više razloga... Nisam našao tada osobu sa kojom sam mogao to da stvorim, možda jesam, ali nisam prepoznao u tom trenutku. Možda je kasno, a možda i nije – rekao je jednom prilikom za Hajp televiziju.

Sa televizijskom suprugom bio je i privatno u vezi

Dio njegovog emotivnog života vezan je i za seriju koja mu je donijela veliku popularnost. Sa Biljanom Nikolić, koja je u „Porodičnom blagu“ igrala njegovu suprugu Žaklinu Žake Stojković, bio je u četvorogodišnjoj vezi.

Dok je publika pratila njihove bračne rasprave na malom ekranu, mnogi nisu znali da su njih dvoje bili par i van snimanja. Smiljković je kasnije potvrdio da je njihov odnos bio ozbiljan, a govoreći o bliskosti sa koleginicom, upotrebio je izraz „čudna simbioza energija“.

(Kurir)