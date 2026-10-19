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"Doživjela pokušaj ubistva, držao je zatočenu" Oglasila se drugarica: "Onesvjestila se zbog siline udarca"

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19.10.2026 08:30

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Ава Карабатић са дечком Лазаром
Foto: Instagram

Na Instagram profilu Ave Karabatić osvanula je nova objava, nakon što su se pojavili navodi da ju je pretukao bivši dečko i da je zbog toga sinoć završila u policiji, gdje je dala izjavu, a potom joj je ukazana medicinska pomoć.

Sada se oglasila Avina drugarica Cvita, koja je preuzela profil i iznijela nove šok detalje ovog slučaja.

- Pozdrav svima ljudi, Avina prijateljica Cvita ovdje. Ostala sam u šoku kad me nazvala danas drhtavim glasom. Dotični je držao zatočenu, tukao oklagijama po nogama i cijelom tijelu. Dala mi je podatke da se prijavim na fejs, ja sam promijenila lozinku. Rekla mi je da vas obavijestim da joj je mobilni telefon bio oduzet i objave zadnjih nedjelja nije pisala ona - napisala je ona i dodala:

- Ne traži nikakvu pomoć u smislu finansijsko ili nešto. Ona će se uskoro i sama oglasiti kad dođe k sebi i priložiti svu dokumentaciju kako ne bi postojale sumnje u lažnu dramu ili nešto slično. Doživjela je pokušaj ubistva, policija radi na slučaju. U jednom trenutku se onesvjestila i zbog siline udaraca pozvana je hitna pomoć, Ava je hospitalizovana. Nadam se da nema unutrašnje krvarenje. Danima je bila izgladnjavana. Molim vas bez ružnih komentara u ovim trenucima, psiha zlostavljane osobe je drugačija od drugih i nemojte suditi ako se ne možete staviti u tuđu kožu - navela je drugarica i još poručila...

Ава Карабатић

Scena

"Tukao me je oklagijom po nogama" Ava opet optužila dečka za nasilje: "Njegova tetka me zlostavljala"

-U psihološkom smislu Ava vjerovatno ima Štokholmski sindrom. Avu poznajem od fakultetskih dana u Zadru, i ta djevojka je pozitivno luda, ali nije zla, međutim jako je naivna. Izrazito hipersenzibilna osoba, zato je i upala u zamku psihopata. Jedino što nam ostaje da molimo za nju. Nadam se da će se iz ovog izvući živa, a zatim potražiti psihološku i stručnu pomoć. Nek joj je Bog u pomoći - napisala je Avina drugarica, prenosi Telegraf.

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Ava Karabatić pretučena

Ava Karabatić

Ava Karabatić snimak

dečko

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