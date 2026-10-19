Logo

Snimak nesrećnih turista koji su se našli usred uličnog rata u Parizu: Jedva se probili sa koferima

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
19.10.2026 09:14

Komentari:

0
Снимак несрећних туриста који су се нашли усред уличног рата у Паризу: Једва се пробили са коферима
Foto: Tanjug / AP / Emma Da Silva

Iz Francuske ovih dana dolaze uznemirujući snimci nasilja na ulicama gradova širom zemlje gdje se sukobljavaju demonstranti i policija.

U moru snimaka nasilja i pljački radnji sa luksuznom robom veliku pažnju na društvenim mrežama privukao je ovaj iz Pariza gdje se dvoje turista našlo usred uličnog rata.

Naime, njih dvoje su doputovali u "grad svjetlosti" u potrazi za romantikom i vjerovatno željom da videe simbole prestonice Francuske, poput Ajfelovog tornja i Trijumfalne kapije, a umjesto toga morali su da spasavaju živu glavu.

Vodeni topovi, suzavac, maskirani nasilnici okruživali su ih dok su se probijali ulicama Pariza gurajući svoje kofere. Po svemu sudeći ove dve turistkinje su izabrale pogrešno vrijeme da posete "grad svjetlosti".

Inače, Pariz važi za jednu od najposjećenijih svjetskih turističkih destinacija. Godišenje ovaj grad posjeti između 47 i 49 miliona turista što domaćih, a što iz cijelog svijeta.

Bilans nereda u noći između nedjelje i ponedeljka je veliki. Prema najnovijim podacima francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova, uhapšeno je 2.397 ljudi, a povređeno je 997 policajaca i pripadnika žandarmerije, od kojih sedam teško, tokom protesta širom zemlje zbog visokih troškova života i pogoršanja kvaliteta javnih usluga.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Francuska

snimak

turisti

Komentari (0)

Pročitajte više

Француски предсједник Емануел Макрон присуствује међуресорном кризном састанку у Јелисејској палати у Паризу, у недјељу, 18. октобра 2026. године, дан након нереда широм земље.

Svijet

Pljačke, požari i sukobi sa policijom: Makron odbio ostavku ministra

5 h

0
Француска у пламену, Макрон најавио жесток обрачун: Они који су уништавали морају да плате!

Svijet

Francuska u plamenu, Makron najavio žestok obračun: Oni koji su uništavali moraju da plate!

16 h

1
Француски председник Емануел Макрон држи говор током догађаја „Bpifrance Inno Generation (BIG)“, једног од највећих европских окупљања посвећених предузетницима, у Паризу, у четвртак, 8. октобра 2026. године.

Svijet

Filipo pozvao Makrona da povuče ostavku usljed nemira

19 h

0
Ријетки ружичасти дијамант први пут ће бити изложен у Француској након готово стотину година, а посљедњи пут је јавности приказан прије крађе 1926. године.

Društvo

U Francuskoj će biti izložen dijamant koji je prije 100 godina pronađen u jabuci

20 h

0

Više iz rubrike

Џефри Епстин

Svijet

Forenzički stručnjak doveo u pitanje Epstinovo samoubistvo, ima novih otkrića

4 h

0
Вјештачка интелигенција је грана рачунарских наука која омогућава машинама да опонашају људске когнитивне функције попут учења, рјешавања проблема и доношења одлука.

Svijet

Kina: Vještačka inteligencija kao pomoć u rješavanju pritužbi

5 h

0
Француски предсједник Емануел Макрон присуствује међуресорном кризном састанку у Јелисејској палати у Паризу, у недјељу, 18. октобра 2026. године, дан након нереда широм земље.

Svijet

Pljačke, požari i sukobi sa policijom: Makron odbio ostavku ministra

5 h

0
Амерички државни секретар Марко Рубио разговара са новинарима прије састанка са Динором Фигуером, предсједницом Народне скупштине Венецуеле из 2015. године, у Сали за уговоре у Стејт департменту, у петак, 9. октобра 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp, Putin i Si za istim stolom? Rubio otkrio šta se razmatra

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

14

"Nema prodaje Elektroprivrede Srpske"

13

14

Iz groba izvadio urnu s pepelom, optužen za povredu groba

13

10

Vođa sekte dobio još 33 godine zatvora: Seksualno napadao i zlostavljao 16 sljedbenica

13

03

Dodik: Cijena električne energije za stanovništvo se neće povećavati

12

54

Minić: RiTE Ugljevik mora početi sa radom u narednih 7 dana

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima