Snimak nesrećnih turista koji su se našli usred uličnog rata u Parizu: Jedva se probili sa koferima

Iz Francuske ovih dana dolaze uznemirujući snimci nasilja na ulicama gradova širom zemlje gdje se sukobljavaju demonstranti i policija.

U moru snimaka nasilja i pljački radnji sa luksuznom robom veliku pažnju na društvenim mrežama privukao je ovaj iz Pariza gdje se dvoje turista našlo usred uličnog rata.

Naime, njih dvoje su doputovali u "grad svjetlosti" u potrazi za romantikom i vjerovatno željom da videe simbole prestonice Francuske, poput Ajfelovog tornja i Trijumfalne kapije, a umjesto toga morali su da spasavaju živu glavu.

Vodeni topovi, suzavac, maskirani nasilnici okruživali su ih dok su se probijali ulicama Pariza gurajući svoje kofere. Po svemu sudeći ove dve turistkinje su izabrale pogrešno vrijeme da posete "grad svjetlosti".

Inače, Pariz važi za jednu od najposjećenijih svjetskih turističkih destinacija. Godišenje ovaj grad posjeti između 47 i 49 miliona turista što domaćih, a što iz cijelog svijeta.

🔴 INSOLITE Quand deux touristes prennent leurs vacances à Paris au mauvais moment 🧳🧳 https://t.co/fBV0tbk62r — Rafael Sereti (@RafaelSereti) October 18, 2026

Bilans nereda u noći između nedjelje i ponedeljka je veliki. Prema najnovijim podacima francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova, uhapšeno je 2.397 ljudi, a povređeno je 997 policajaca i pripadnika žandarmerije, od kojih sedam teško, tokom protesta širom zemlje zbog visokih troškova života i pogoršanja kvaliteta javnih usluga.