Jak zemljotres pogodio Grčku

Autor:ATV redakcija
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Zemljotres magnitude 4.5 stepeni Rihtera zabeležen je u ponedeljak, 19. oktobar 2026 u 9.41 časova, na području južne Grčke.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 36.9202 i dužine 21.8089, odnosno desetak kilometara od Koronija, odnosno tridesetak od Pilosa.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje, prenosi Telegraf.
Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
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