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Jak zemljotres pogodio Grčku

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19.10.2026 10:15

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земљотрес пукотине напукао зид
Foto: Pexel/barış erkin

Zemljotres magnitude 4.5 stepeni Rihtera zabeležen je u ponedeljak, 19. oktobar 2026 u 9.41 časova, na području južne Grčke.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 36.9202 i dužine 21.8089, odnosno desetak kilometara od Koronija, odnosno tridesetak od Pilosa.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje, prenosi Telegraf.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

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Zemljotres

Grčka

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