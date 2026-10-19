Šta je pokrenulo masovne proteste širom Evrope

Nepovjerenje u institucije i visoke cijene pokrenule su masovne proteste širom Evrope, rekao je Predrag Ćeranić, dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjaluci.

U više evropskih gradova posljednjih dana održavaju se masovni protesti, a u pojedinim zemljama nezadovoljstvo građana preraslo je u ozbiljne sukobe s policijom, paljevine i uništavanje imovine.

Svijet Evropa gori: Rat na ulicama, hiljade uhapšenih, neredi se šire i na druge zemlje

U Francuskoj su protesti zbog rasta troškova života i stanja u javnim službama zahvatili više gradova, dok u Albaniji demonstranti traže i ostavku premijera Edija Rame. Sukobi su zabilježeni i u Italiji i Belgiji, dok su u Portugalu hiljade građana protestovale zbog sve težeg rješavanja stambenog pitanja i pada životnog standarda.

Svijet Snimak nesrećnih turista koji su se našli usred uličnog rata u Parizu: Jedva se probili sa koferima

" U Parizu je sve počelo sredinom decembra protestom srednjoškolskih učenika. Međutim, ubrzo su ih podržali nastavnici, žuti prsluci, i onda su protesti dobili širi kontekst i karakter. Prema procjenama sindikata oko 800.000 građana protestuje, preko 2.500 je uhapšenih. To sve govori o nepovjerenju građana u institucije Francuske. Francuska policija će se izboriti sa demonstrantima, ali dugoročne posljedice ostaće svakako", naglasio je Ćeranić.

Svijet Francuska u plamenu, Makron najavio žestok obračun: Oni koji su uništavali moraju da plate!

Ćeranić je dodao da je politika ta koja treba da preduzima mjere i rješava krize.

Francuska protest

"Živimo u vremenu kada su društvene mreže važan faktor u animaciji ljudi, a svakako da je vrhu tog prenosa scene nasilja sa protesta, a onda se tim gledanjem inspirišu i oni drugi", dodao je Ćeranić.

Dotakao se i eventualnog prelivanja kriza i na naše prostore.

"Dodik je uspio ono što je gotovo nespojivo za sve, prijateljski odnosi sa Rusijom, Kinom i SAD, i da opet ubjedljivo dobija izbore. Mi nismo izolovano ostrvo, i naravno da nas se dotiče, vidite i po cijenama naftnih derivati, ali za nadati se i očekivati da neće biti većih eskalacija", rekao je Ćeranić za RTRS.