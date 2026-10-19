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"Neredi ukazali na propuste službi bezbjednosti"

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19.10.2026 09:48

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Аутомобил гори на Тргу Републике током протеста против растућих трошкова живота, придруживши се негодовањем студената, у Паризу, у суботу, 17. октобра 2026.
Foto: Tanjug/AP/Thibault Camus

Neredi u Francuskoj ovog vikenda ukazali su propuste službi bezbjednosti u načinu na koji se nose sa prijetnjama koje predstavljaju demonstranti krajnje ljevice, izjavio je ministar pravde Žerald Darmanan.

On je rekao da su službe bezbjednosti bile veoma dobre u suočavanju sa prijetnjama od terorista i organizovanih kriminalnih grupa, ali manje dobre u vezi sa demonstrantima krajnje ljevice.

- Očigledno je da nema efikasne borbe protiv krajnje ljevice - izjavio je ministar pravde televiziji "Frans dva".

Francuski predsjednik Emanuel Makron prethodno je odbio ponudu ministra unutrašnjih poslova Lorana Nunjeza da podnese ostavku nakon velikih nereda tokom vikenda.

Makron je rekao da Nunjez treba da ostane na funkciji da bi se osiguralo očuvanje lanca komande unutar policije i snaga bezbjednosti.

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Francuska

Protesti u Evropi

neredi

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