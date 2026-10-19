Pljačke, požari i sukobi sa policijom: Makron odbio ostavku ministra

Francuski predsjednik Emanuel Makron odbio je ostavku ministra unutrašnjih poslova Lorana Nunjeza nakon velikih nereda tokom vikenda, saopšteno je iz predsjedničke kancelarije.

Makron je rekao da Nunjez treba da ostane na funkciji da bi se osiguralo zadržavanje lanca komande unutar policije i snaga bezbjednosti.

On je zatražio od Nunjeza da što prije uspostavi nove načine za suočavanje sa pljačkašima, dodaje se u saopštenju.

Demonstracije su izazvane bijesom javnosti zbog rastućih troškova života, lošeg rada javnih službi i stanja u školama.

Protesti su u subotu prerasli u nerede, pri čemu je zapaljena jedna gradska kuća, pljačkane su prodavnice, a zgrade prekrivene grafitima dok su se grupe nasilnika sukobljavale sa policijom u mnogim gradovima.

Juče je došlo do novih sukoba u Parizu i Marseju, gdje je policija za razbijanje demonstracija intervenisala da bi spriječila pokušaje pljačke preduzeća, prenosi Srna.