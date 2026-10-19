Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski ne želi da okonča rat i koristi rafinerije dizela u Rusiji kao metu, znajući da ti napadi ozbiljno štete tržištu dizela, uključujući i ono u SAD.

Tramp je naveo da "Zelenskog nije briga" i da ne želi da okonča rat sa Rusijom sa novcem koji dobija od Evrope i onim koji mu je dao bivši predsjednik Džozef Bajden.

On je istakao da je ukajinski predsjednik prije dvije godine mogao da postigne bolji mirovni sporazum nego sada.

"Njegova zemlja je u ruševinama, veliki dio njegove zemlje je izgubljen, njegovi okeani i mora su nestali, a muška populacija je mala, ranjena i/ili mrtva", objavio je Tramp na mreži "Trut sošl", prenosi Srna.