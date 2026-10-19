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Tramp: Zelenski ne želi da okonča rat

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19.10.2026 07:50

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Предсједник Доналд Трамп хода јужним травњаком Бијеле куће по доласку у Бијелу кућу, у недјељу, 18. октобра 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jose Luis Magana

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski ne želi da okonča rat i koristi rafinerije dizela u Rusiji kao metu, znajući da ti napadi ozbiljno štete tržištu dizela, uključujući i ono u SAD.

Tramp je naveo da "Zelenskog nije briga" i da ne želi da okonča rat sa Rusijom sa novcem koji dobija od Evrope i onim koji mu je dao bivši predsjednik Džozef Bajden.

On je istakao da je ukajinski predsjednik prije dvije godine mogao da postigne bolji mirovni sporazum nego sada.

"Njegova zemlja je u ruševinama, veliki dio njegove zemlje je izgubljen, njegovi okeani i mora su nestali, a muška populacija je mala, ranjena i/ili mrtva", objavio je Tramp na mreži "Trut sošl", prenosi Srna.

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Donald Tramp

Amerika

Vladimir Zelenski

Ukrajina

Rusija

rat

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