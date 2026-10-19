Turska šalje jasnu poruku svijetu: Novac za oružje raste za 229 odsto

Turska planira da u budžetu za 2027. godinu poveća izdvajanja za nabavku oružja, municije i vojnih sistema za 229 odsto, izjavio je turski ministar trezora i finansija Mehmet Šimšek na Istanbulskom ekonomskom forumu.

Prema pisanju portala Kleš report, Vlada je za odbranu predvidjela oko 45 milijardi dolara, a za unutrašnju bezbjednost dodatnih 26 milijardi dolara.

Šimšek je poručio da će Turska nastaviti da jača vojno odvraćanje jer sukobi mijenjaju globalnu bezbjednosnu sliku.

Povećanje se odnosi na nabavku

Kako navodi Kleš report, (Clash Report) rast od 229 odsto ne odnosi se na cjelokupni odbrambeni budžet, već na kupovinu oružja, municije i sistema naoružanja. Ankara time nastoji da proširi vojne kapacitete i nastavi ulaganja u domaću odbrambenu industriju.

Prijedlog budžeta tek treba da usvoji Velika narodna skupština Turske, koja će odrediti konačne iznose. Detalji o finansiranju pojedinačnih programa nabavke i odbrambenih projekata još nisu objavljeni.

Izvoz premašio 10 milijardi dolara

Izvoz turske odbrambene i avio-industrije u prvih devet mjeseci 2026. godine iznosio je oko 6,9 milijardi dolara, dok je u posljednjih 12 mjeseci premašio 10 milijardi dolara, navodi Kleš report, a prenosi Kliks.

Šimšek je rekao da se Turska približava listi deset najvećih izvoznika naoružanja na svijetu.