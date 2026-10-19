Tramp, Putin i Si za istim stolom? Rubio otkrio šta se razmatra

Autor:ATV redakcija
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Ukrajina i Rusija trebaju da se fokusiraju na okončanje rata, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio tokom posjete Uzbekistanu.
Rubio je rekao da je bilo razgovora o mogućem sastanku američkog predsjednika Donalda Trampa, ruskog predsjednika Vladimira Putina i kineskog lidera Si Đinpinga radi pregovora o okončanju četvorogodišnjeg sukoba u Ukrajini.
"Ne znam da li je to finalizovano, ali predsjednik je bio jasan. Želio bi da se rat u Ukrajini i Rusiji završi", rekao je Rubio.
On je dodao da SAD ne vide ništa dobro iz ovog rata.
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"Vidimo mnogo negativnih strana, uključujući veoma realan rizik od eskalacije i širenja ove stvari na drugu zemlju zbog neuspjelog sabotažnog napada, zbog dronova koji su pogođeni elektronskim sredstvima, pa odlutaju u susjednu zemlju", rekao je američki državni sekretar.
Rubio je doputovao sinoć u Samarkand na sastanak sa najvišim zvaničnicima grupe "C5+1", koja okuplja SAD i postsovjetske države sa muslimanskom većinom Uzbekistan, Kazahstan, Kirgiziju, Tadžikistan i Turkmenistan.
Tramp je u novembru prošle godine bio domaćin liderima C5 u Bijeloj kući, prenosi Srna.
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