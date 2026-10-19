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Tramp, Putin i Si za istim stolom? Rubio otkrio šta se razmatra

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19.10.2026 08:08

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Амерички државни секретар Марко Рубио разговара са новинарима прије састанка са Динором Фигуером, предсједницом Народне скупштине Венецуеле из 2015. године, у Сали за уговоре у Стејт департменту, у петак, 9. октобра 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Ukrajina i Rusija trebaju da se fokusiraju na okončanje rata, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio tokom posjete Uzbekistanu.

Rubio je rekao da je bilo razgovora o mogućem sastanku američkog predsjednika Donalda Trampa, ruskog predsjednika Vladimira Putina i kineskog lidera Si Đinpinga radi pregovora o okončanju četvorogodišnjeg sukoba u Ukrajini.

"Ne znam da li je to finalizovano, ali predsjednik je bio jasan. Želio bi da se rat u Ukrajini i Rusiji završi", rekao je Rubio.

On je dodao da SAD ne vide ništa dobro iz ovog rata.

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"Vidimo mnogo negativnih strana, uključujući veoma realan rizik od eskalacije i širenja ove stvari na drugu zemlju zbog neuspjelog sabotažnog napada, zbog dronova koji su pogođeni elektronskim sredstvima, pa odlutaju u susjednu zemlju", rekao je američki državni sekretar.

Rubio je doputovao sinoć u Samarkand na sastanak sa najvišim zvaničnicima grupe "C5+1", koja okuplja SAD i postsovjetske države sa muslimanskom većinom Uzbekistan, Kazahstan, Kirgiziju, Tadžikistan i Turkmenistan.

Tramp je u novembru prošle godine bio domaćin liderima C5 u Bijeloj kući, prenosi Srna.

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Tagovi :

Marko Rubio

Amerika

Rusija

Ukrajina

rat

Sukob

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