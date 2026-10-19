Više od 200 ljudi uhapšeno u neredima u Milanu, većina maloljetna

Više od 200 osoba, među kojima 80 odsto maloljetnika, uhapšeno je u nedjelju tokom drugog dana nereda u Milanu, a premijerka Italije Đorđa Meloni sazvala je za danas sjednicu vlade kako bi se pronašao način da se riješi nastala situacija poslije 48-časovnih tenzija.

Kako prenosi list "Republika", oko 2.000 mladih ljudi obučenih u crno upalo je juče popodne, poslije nereda u subotu, u nekoliko ulica u centru Milana i na centralni gradski Trg Duomo, pri čemu je razbijeno više izloga, pocijepane su table i uništen baštenski namještaj.

Mete izgrednika su bile prodavnice odeće uključujući "Fut loker" i "Dekatlon", supermarketi i barovi.

Razbijen je izlog robne kuće "Rinašente", a opljačkano je više lokala u četvrti Moskova, uključujući one u ulicama Largo La Fopa, Moskova i Korzo Garibaldi.

Metro stanica Duomo je zatvorena iz predostrožnosti.

Policija je upotrebila suzavac i vodene topove kako bi suzbila nerede, nakon što su izgrednici razbijali izloge prodavnica i palili kante za smeće u blizini Trga Duomo.

Nekoliko pripadnika reda sa oklopnim vozilima je trenutno na licu mesta, dok policijski helikopter nadleće centar grada.

Italijanska premijerka Đorđa Meloni izjavila je da se procenjuju "drugi alati za one koji zloupotrebljavaju demonstracije kako bi sejali haos".

French riots spill into Italy's Milan https://t.co/fjB4Tk4iu5 — RT (@RT_com) October 18, 2026

- Za sutra sam sazvala sastanak o javnom redu u Palati Kiđi kako bismo analizirali situaciju i procijenili dalje mjere za borbu protiv onih koji zloupotrebljavaju legitimne demonstracije da bi širili nasilje i haos. Zaštita građana, onih koji žive pošteno i onih koji garantuju bezbjednost svih, dolazi prije svakog popuštanja nasilju", poručila je sinoć Meloni.

Predsejdnik regiona Lombardija Atilio Fontana rekao je da "bande nasilnika razbijaju prozore da bi provalile i krale, uništavaju ulice i sukobljavaju se sa organima reda".

- To su kriminalci koje tako treba i tretirati. Nema "ali"... i nema nikakvog opravdanja. Organima reda moraju se garantovati svi alati koji su im potrebni da intervenišu sa najvećom odlučnošću i vrate red i bezbjednost na naše ulice. Moramo reagovati gvozdenom pesnicom, u skladu sa zakonom. Naši gradovi ne mogu biti taoci ovih kriminalaca - rekao je Fontana.