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Prodavnice u centru Milana opljačkane tokom demonstracija

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18.10.2026 20:18

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Полицајци стоје једни уз друге насупрот демонстрантима покрета „Италија на тргу“ у Милану, у Италији, у суботу, 17. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/Stefano Porta/LaPresse via AP

Novi talas nemira izbio je u centru Milana, gdje su grupe demonstranata razbile izloge i počele da pljačkaju prodavnice u blizini trga Pjaca del Duomo, objavio je list "Republika".

Prema izvještajima, u neredima je učestvovalo najmanje 2.000 mladih.

Oni su razbijali izloge koristeći kante za smeće, stolice i električne bicikle, nakon čega su upadali u prodavnice, naročito u objekte koji prodaju sportsku opremu i supermarkete.

Za sada nisu prijavljeni sukobi većih razmjera.

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Policija je pojačala prisustvo na trgu Pjaca del Duomo, gdje su raspoređena patrolna vozila i pripadnici snaga bezbjednosti.

U slučaju izbijanja većih sukoba, pripremljeno je i vozilo opremljeno vodenim topom, navodi se u izvještaju.

Novi talas nemira uslijedio je dan nakon sukoba u centru Milana tokom protesta zbog rasta troškova života, prenosi Srna.

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Milano

Italija

Protesti

Pljačka

Policija

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