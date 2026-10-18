Prodavnice u centru Milana opljačkane tokom demonstracija

Autor:ATV redakcija
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Novi talas nemira izbio je u centru Milana, gdje su grupe demonstranata razbile izloge i počele da pljačkaju prodavnice u blizini trga Pjaca del Duomo, objavio je list "Republika".
Prema izvještajima, u neredima je učestvovalo najmanje 2.000 mladih.
Oni su razbijali izloge koristeći kante za smeće, stolice i električne bicikle, nakon čega su upadali u prodavnice, naročito u objekte koji prodaju sportsku opremu i supermarkete.
Za sada nisu prijavljeni sukobi većih razmjera.
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Policija je pojačala prisustvo na trgu Pjaca del Duomo, gdje su raspoređena patrolna vozila i pripadnici snaga bezbjednosti.
U slučaju izbijanja većih sukoba, pripremljeno je i vozilo opremljeno vodenim topom, navodi se u izvještaju.
Novi talas nemira uslijedio je dan nakon sukoba u centru Milana tokom protesta zbog rasta troškova života, prenosi Srna.
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