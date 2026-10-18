Haotične scene u Francuskoj: Jedan demonstrant preminuo, 1.800 uhapšenih

Jedan demonstrant je preminuo, blizu 1.800 ljudi je uhapšeno, a preko 500 policajaca povrijeđeno je širom Francuske tokom jučerašnjih protesta i najvećih nemira u posljednjih nekoliko godina, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Sebastijen Lekorni.

Demonstracije su prerasle u nerede tokom kojih je zapaljena gradska kuća u Limožu, opljačkane prodavnice, a zgrade prekrivene grafitima dok su se nasilne grupe sukobljavale sa policijom u gradovima širom zemlje.

Francuska protest

Jedan demonstrant je preminuo nakon što je doživio srčani udar tokom demonstracija u Parizu, gdje je policija izvršila rekordnih 855 hapšenja.

Više od pola miliona ljudi pridružilo se protestima u mnogim gradovima, čime je obilježeno spajanje jednomjesečnog studentskog pokreta sa širim društvenim nezadovoljstvom zbog rastućih troškova života i pada kvaliteta javnih usluga.

Dok su stotine hiljada ljudi mirno protestovale, nasilne marginalne grupe su napadale javne zgrade, pljačkale luksuzne butike i supermarkete i napadale policijska vozila i policajce.

"Nema mjesta za nasilje u našoj Republici. Oni koji su pljačkali, napadali prefekture, kao i preduzeća, pljačkali čak i naše gradske kuće, biće krivično gonjeni i kažnjeni", objavio je na "Iksu" predsjednik Emanuel Makron.

Masovna operacija čišćenja počela je u gradovima od Lila na sjeveru do Marseja na jugu i Strazbura na istoku do Bordoa na jugozapadu, gdje je maskirana grupa ljudi upala u rezidenciju lokalnog prefekta.

U Parizu, razbijeni izlozi prodavnica, izgorjeli bicikli i ispisani slogani svjedoče o danu koji je počeo mirnim demonstracijama, ali se pretvorio u nasilje.