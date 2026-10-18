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Mađar: Moguć izvoz ukrajinskog žita preko Mađarske

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18.10.2026 11:54

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Мађарски премијер Петер Мађар разговара са новинарима по доласку на самит ЕУ у Бриселу, у четвртак, 18. јуна 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Omar Havana

Mađarska je spremna da dozvoli tranzit ukrajinskog žita preko svoje teritorije prema zapadnoj Evropi, izjavio je premijer Peter Mađar.

Objava je uslijedila je nakon zahtjeva ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog na samitu EU u Briselu 16. oktobra.

"Rekao sam - ako samo prolazi kroz zemlju, onda očigledno nema prepreka", izjavio je Mađar stanici RTL.

Mađarski premijer je dodao da je dobro uspostavljena tranzitna procedura bila na snazi tri do četiri godine ranije, ali da je kasnije ukinuta.

Mađarska je pod prethodnom vladom koju je predvodio Viktor Orban proglasila vanrednu situaciju i uvela zabranu uvoza ukrajinskih poljoprivrednih proizvoda.

Zabrinutost zbog snage ukrajinskog poljoprivrednog sektora zakomplikovala je odnose Kijeva sa još nekim evropskim zemljama. Poljska blokira napredak u jednom dijelu pregovora o članstvu Ukrajine u EU zbog bojazni da bi pristupanje Ukrajine naštetilo poljskim poljoprivrednicima.

Zelenski je rekao da isporuke žita preko Crnog mora trenutno nisu moguće zbog ruskih napada i pozvao je Poljsku, Rumuniju, Slovačku i Mađarsku da dozvole tranzit ukrajinskog žita preko njihovih teritorije prema zapadnim zemljama.Mađarska je spremna da dozvoli tranzit ukrajinskog žita preko svoje teritorije prema zapadnoj Evropi, izjavio je premijer Peter Mađar.

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Objava je uslijedila je nakon zahtjeva ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog na samitu EU u Briselu 16. oktobra.

"Rekao sam - ako samo prolazi kroz zemlju, onda očigledno nema prepreka", izjavio je Mađar stanici RTL.

Mađarski premijer je dodao da je dobro uspostavljena tranzitna procedura bila na snazi tri do četiri godine ranije, ali da je kasnije ukinuta, prenosi Srna.

Mađarska je pod prethodnom vladom koju je predvodio Viktor Orban proglasila vanrednu situaciju i uvela zabranu uvoza ukrajinskih poljoprivrednih proizvoda.

Zabrinutost zbog snage ukrajinskog poljoprivrednog sektora zakomplikovala je odnose Kijeva sa još nekim evropskim zemljama. Poljska blokira napredak u jednom dijelu pregovora o članstvu Ukrajine u EU zbog bojazni da bi pristupanje Ukrajine naštetilo poljskim poljoprivrednicima.

Zelenski je rekao da isporuke žita preko Crnog mora trenutno nisu moguće zbog ruskih napada i pozvao je Poljsku, Rumuniju, Slovačku i Mađarsku da dozvole tranzit ukrajinskog žita preko njihovih teritorije prema zapadnim zemljama.

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Ukrajina

Evropa

Žito

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