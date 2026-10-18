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Rama tvrdi da je dron s eksplozivom ciljao zgradu Vlade: "To nisu studenti"

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18.10.2026 10:49

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Рама тврди да је дрон с експлозивом циљао зграду Владе: "То нису студенти"
Foto: Facebook

Albanski premijer Edi Rama izjavio je da je neutralisan dron sa eksplozivom koji je, prema njegovim riječima, trebalo da pogodi zgradu Vlade u Tirani i izazove požar u unutrašnjem dvorištu.

– Prije dva dana neutralisan je dron sa eksplozivom kojim se planiralo pogoditi zgradu Vlade i zapaliti unutrašnje dvorište – rekao je Rama tokom obraćanja uživo na svojoj stranici na Fejsbuku.

Albanski premijer naglasio je da ne vjeruje da bi studenti mogli stajati iza takvog plana te tvrdio da je u cijeli slučaj umiješana „strana ruka“.

Govoreći o protestima koji danima potresaju Tiranu, Rama je optužio strane aktere za uticaj na nemire, a posebno je spomenuo moguću umiješanost Irana. Za svoje tvrdnje nije iznio dodatne pojedinosti u obraćanju koje su prenijeli mediji.

U glavnom gradu Albanije posljednjih dana traju nasilni sukobi policije i demonstranata, uz paljenje i uništavanje imovine. Rama smatra da je cilj protesta ometanje nastojanja Albanije da se pridruži Evropskoj uniji.

Njegove tvrdnje o dronu i mogućem stranom uticaju dolaze u trenutku pojačanih tenzija u zemlji. Okolnosti incidenta i navodi o umiješanosti stranih aktera zahtijevaju potvrdu nadležnih institucija.

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Tagovi :

Albanija

Edi Rama

Protesti

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