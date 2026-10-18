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Apokaliptični prizori: Pariz kao ratna zona nakon protesta

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18.10.2026 11:27

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Апокалиптични призори: Париз као ратна зона након протеста
Foto: Tanjug / AP / Emma Da Silva

U brojnim gradovima u Francuskoj u subotu su održani masovni protesti koji su se pretvorili u otvoreni sukob policije i demonstranata, a brojni izlozi prodavnica pretrpjeli su najveću štetu.

Francuska u nedjelju ujutro procjenjuje obim štete nakon nasilja, pljački i haosa koji su zasjenili mobilizaciju protiv „visokih troškova života“, šest mjeseci prije predsjedničkih izbora.

Francuska protest

Na ulicama Pariza, kao i u ulicama drugih gradova, stotine institucija i preduzeća bile su meta napada, ostavljajući čitave ulice prekrivene krhotinama i izgorjelim ostacima dvotočkaša u centru grada. U ranim jutarnjim časovima u nedjelju, znaci razaranja u Parizu bili su brojni: razbijeni izlozi, gomile spaljenih bicikala i skutera, opljačkane prodavnice u četvrti Republika ili na Velikim bulevarima, od kojih su neke izgledale kao da su potpuno uništene.

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Policija je u subotu u Parizu uhapsila 855 ljudi, što je rekordan broj, saopštila je Policijska prefektura u izvještaju objavljenom u nedjelju u 8.00 časova.

U glavnom gradu povrijeđeno je 13 policajaca i žandarma, kao i dva vatrogasca, dodala je prefektura, izvještavajući o nasilnim grupama koje se odlikuju neuobičajenom brojnošću, od 500 do više od 1.000 ljudi.

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„Procjena štete i pljački preduzeća je u toku, ali je obim uočene štete značajan“, saopšteno je.

Poput gradske uprave Marseja, prva zamjenica gradonačelnika Pariza, Lamija El Aaraje, takođe je u nedjelju osudila nedostatak resursa za policiju koji bi joj omogućili da zaustavi pljačke zabilježene u subotu u mnogim dijelovima glavnog grada.

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Francuska

protesti u Francuskoj

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