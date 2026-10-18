"Ponuda o otvaranju Ormuskog moreuza na stolu"

Autor:ATV redakcija
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Ponuda Irana Sjedinjenim Američkim Državama o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza u roku od sedam dana i dalje je na stolu, izjavio je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči.
"Ako Vašington prihvati uslove Teherana, strateški plovni put biće otvoren u roku od šest dana, a pregovori između SAD i Irana biće nastavljeni sedmog dana", rekao je Arakči iranskim medijima.
Predsjednik SAD Donald Tramp ranije je odbio ponudu Irana o otvaranju Ormuskog moreuza u roku od sedam dana, u skladu sa koracima koje je naveo Teheran.
Iran je ranije proglasio zatvaranje Ormuskog moreuza za brodarski saobraćaj bez plaćanja naknade i dobijanja dozvole od Teherana.
SAD su uvele blokadu iranske obale i luka, a američka mornarica pruža zaštitu teretnim brodovima prilikom prolaska kroz moreuz.
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