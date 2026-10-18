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"Ponuda o otvaranju Ormuskog moreuza na stolu"

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18.10.2026 11:59

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"Понуда о отварању Ормуског мореуза на столу"
Foto: Tanjug/AP/Amirhosein Khorgooi

Ponuda Irana Sjedinjenim Američkim Državama o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza u roku od sedam dana i dalje je na stolu, izjavio je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči.

"Ako Vašington prihvati uslove Teherana, strateški plovni put biće otvoren u roku od šest dana, a pregovori između SAD i Irana biće nastavljeni sedmog dana", rekao je Arakči iranskim medijima.

Predsjednik SAD Donald Tramp ranije je odbio ponudu Irana o otvaranju Ormuskog moreuza u roku od sedam dana, u skladu sa koracima koje je naveo Teheran.

Iran je ranije proglasio zatvaranje Ormuskog moreuza za brodarski saobraćaj bez plaćanja naknade i dobijanja dozvole od Teherana.

SAD su uvele blokadu iranske obale i luka, a američka mornarica pruža zaštitu teretnim brodovima prilikom prolaska kroz moreuz.

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Tagovi :

Ormuski moreuz

Iran

Amerika

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