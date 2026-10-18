Netanjahu: Iranski narod je talac ideoloških nasilnika

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je iranski narod talac grupe koju je opisao kao "ideološke nasilnike".

Netanjahu je rekao u intervjuu "Foks njuzu" da je cilj za naredni period potpuno i fundamentalno uklanjanje iranske prijetnje usmjerene protiv Izraela, SAD i svijeta u cjelini.

On je dodao je da su sadašnja američka administracija i Izrael na pravom putu ka postizanju ovog važnog strateškog cilja.

Netanjahu je istakao da su se kombinovani napori, koji obuhvataju vojnu akciju na terenu i strogu ekonomsku blokadu, pokazali veoma efikasnim u potkopavanju kapaciteta Teherana.

Izraelski premijer je dodao da bi eliminisanje ove prijetnje pružilo iranskom narodu istinsku priliku da preuzme kontrolu nad sopstvenom budućnošću, što bi, zauzvrat, preoblikovalo cijeli Bliski istok i usmjerilo ga prema većoj stabilnosti.

Netanjahu je naglasio da je jedini efikasan način za rješavanje ove složene situacije fundamentalno uklanjanje sadašnje vlade u Teheranu. On je pozvao na definitivno ukidanje njene regionalne politike.