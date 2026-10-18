Patrijarh Porfirije osveštao kamen temeljac novog objekta u okviru koledža Svetog Save u Varovilu

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije sa arhijerejima osveštao je danas kamen temeljac novog objekta u okviru Koledža Svetog Save u Varovilu, u prisustvu vjernika i sveštenstva, kao i premijera Novog Južnog Velsa Krisa Minsa.

"Velika je privilegija biti danas sa srpskom zajednicom u Australiji, sa zajednicom koja je toliko mnogo uradila za našu državu i našu sjajnu zemlju", rekao je Mins u obraćanju poslije svečanog čina.

Mins je rekao da nije iznenađen što koledž ima stotine učenika.

"U koju god srpsku svetinju da odete u Australiji vidjećete mnogo dece, mnogo velikih porodica koje dolaze i zajedno su u vjeri u Gospoda. Vidjećete posvećenost porodici, poštovanje tradicije, iste vrijednosti koje privlače porodice u ovaj divni Koledž. I to je razlog zašto on raste", naglasio je Mins.

On je dodao da obrazovanje nije samo sticanje znanja, već kultivisanje vrline.

"Predvođeni Njegovom svetošću, ne sumnjam da će profesori i učenici ovog divnog Koledža dočekati svakog onog koji dođe u školu i da će ona rasti vremenom", rekao je Mins.

On je zahvalio patrijarhu srpskom Porfiriju i Njegovom visokopreosveštenstvu mitropolitu australijsko-novozelandskom Siluanu za ukazanu čast da podijeli radost velikog dana za prvu srpsku obrazovnu ustanovu na Petom kontinentu, saopšteno je iz Srpske pravoslavne crkve /SPC/.

Društvo Patrijarh Porfirije: Srpski narod blagosloven jer je Hristov i zato se ničega ne boji

Svečanost je otpočela Svetom arhijerejskom liturgijom u kapeli Rođenja Hristovog kojom je načalstvovao patrijarh Porfirije, uz sasluživanje njegove sveštene pratnje i lokalnih sveštenoslužitelja.

"Posebnu lepotu bogosluženju dalo je pojanje Ruskog pravoslavnog muškog hora u Australiji", istaknuto je u saopštenju.

U liturgijskoj propovijedi patrijarh Porfirije je približio sabranima simboliku današnjeg jevanđeljskeg odjeljka u kojoj je opisano vaskrsenje sina jedinca udovice iz Naina, još jedno čudo kojim je za života na zemlji Gospod Hristos projavio svoju božansku prirodu.

"Smrt nije poslednja reč svakog od nas o sebi. Nismo stvoreni za smrt i besmisao, nismo stvoreni da bismo živeli u iluziji i šarenilu ovog sveta, hvatajući se za razne stvari i pokušavajući da nahranimo svoju gladnu dušu, svoje gladno biće za večnim životom. Pokazao je Gospod da smrt nije kraj, nego da smo stvoreni za Carstvo Božje", naglasio je patrijarh Porfirije.

On je dodao da je Carstvo Božje samo tamo gde je Hristos.

"Prisustvo Gospodnje odagnava mračne sile, daruje život i pobeđuje smrt. Samo tamo gde je Gospod, tu je istina, tu je lepota, tu je pravda i tu je život. Crkva je prostor i mesto prisustva blagodati Božje. Tu je Gospod. Zato pristupimo, dođimo makar i najgrešniji i najslabiji", rekao je patrijarh srpski.

Na Liturgiji, na prijedlog mitropolita Siluana, patrijarh Porfirije je odlikovao činom protojereja sidnejske parohe Veselina Švorcana, Nemanju Mrđenovića i Aleksandra Milutinovića, koji su se godinama isticali radom na svim poljima misije Crkve u Australiji, naveli su iz SPC.

Pravom nošenja naprsnog krsta odlikovan je protojerej Goran Ćećez, sekretar mitropolita Siluana, koji je velika podrška sveštenicima, arhijereju i organizaciji rada hora koji predvodi njegova supruga, protinica Jelena Ćećez.

Na kraju Liturgije, mitropolit Siluan je zablagodario patrijarhu Porfiriju i braći arhijerejima na dvonedjeljnom zajedničarenju u molitvama, ohrabrenju i očinskim poukama.

Poslije Liturgije obavljeno je osveštanje kamena temeljca na mjestu na kome će Koledž Svetog Save dobiti još jedan objekat kako bi se unaprijedila nastava za što veći broj učenika.

Srbija Patrijarh Porfirije uz počasti dočekan u Parlamentu Australije

Blagosiljajući to bogougodno djelo, patrijarh Porfirije je poželio da ovakve obrazovne ustanove srpski narod sagradi u svim gradovima u Australiji.

Osim premijer Novog Južnog Velsa Krisa Minsa, čestitke Mitropoliji australijsko-novozelandskoj i upravi Koledža Svetog Save uputila je i vođa opozicije u toj australijskoj državi Keli Sloun.

Mitropolit Siluan, zahvalivši svima koji su umnožili radost domaćinima, blagoslovio je Koledž, uz želju da on raste za sve, ne samo za srpsku zajednicu, prenosi Srna.

Njegovoj svetosti patrijarhu Porfiriju sasluživali su mitropoliti srednjezapadnoamerički Longin, timočki Ilarion, niški Arsenije i australijsko-novozelandski Siluan, episkopi vašingtonsko-njujorški i istočnoamerički Irinej, bihaćko-petrovački Sergije i valjevski Isihije i sveštenici SPC.