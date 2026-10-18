Dramatične scene u Kanadi: Buknuo požar u vojnoj bazi, ima mrtvih i povrijeđenih

U kanadskoj vojnoj bazi u Alberti došlo je do eksplozije i velikog požara, izjavio je ministar odbrane Dejvid Mekginti i potvrdio da ima mrtvih i povrijeđenih.

Lokalne vlasti kasnije su saopštile da je požar pod kontrolom nakon što su jaki vjetrovi proširili plamen izvan objekta.

"Sa tugom moram da saopštim da ima smrtnih slučajeva i povrijeđenih kao rezultat incidenta u bazi", rekao je Mekginti novinarima.

BREAKING: “Significant casualties,” including deaths, after explosion at Canadian military base in Wainwright, Alberta, officials say https://t.co/LiCooZYWmx — BNO News Live (@BNODesk) October 18, 2026

On nije precizirao broj žrtava u bazi "Vejnrajt", u Edmontonu.

Mekginti nije otkrio okolnosti incidenta, niti je naveo da li je eksplozija uključivala oružje ili municiju. On je opisao situaciju kao "aktivnu i delikatnu", prenose kanadski mediji.

Kanadske oružane snage saopštile su da je požar prvi put prijavljen oko 16.00 časova po lokalnom vremenu na poligonu u bazi prije nego što se proširio van granica područja za obuku.

Kanadska policija provodi istragu, dok oružane snage i savezne, pokrajinske i opštinske vlasti koordinišu odgovor na ovaj događaj.