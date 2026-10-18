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Autobusi iz BiH se sudarili u Njemačkoj: Nesreća izazvala kilometarske kolone

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18.10.2026 08:23

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Ротација полиције Републике Српске
Foto: ATV

Dva autobusa iz BiH sudarila su se u subotu prije podne na njemačkom auto-putu A5 kod Hajdelberga. Prema prvim informacijama, oba autobusa kretala su se prema BiH.

Kako pišu njemački mediji, policija je potvrdila da u nesreći nije bilo povrijeđenih osoba. U svakom autobusu bila su po tri putnika.

Autobusi su se kretali u pravcu Karlsruea, a neposredno nakon petlje Hajdelberg ispred njih se formirala kolona, pa je vozač prvog autobusa zakočio na mokrom kolovozu. Vozač autobusa koji se kretao iza njega nije uspio na vrijeme da zaustavi vozilo i udario je u njega, piše „Rajn-Nekar-cajtung“.

Nakon sudara nijedan autobus nije mogao da nastavi vožnju, pa su oba odvučena. Zbog uviđaja i uklanjanja vozila, obje trake u pravcu Karlsruea bile su zatvorene, a saobraćaj je preusmjeren preko zaustavne trake.

Iza mjesta nesreće formirala se kolona duga oko četiri kilometra, javila je njemačka novinska agencija DPA. Visina materijalne štete zasad nije poznata, prenosi Kliks.

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Tagovi :

autobus

Njemačka

udes

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