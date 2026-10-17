Logo

Američki špijunski avion dva sata kružio blizu ruske granice

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
17.10.2026 21:14

Komentari:

0
Амерички шпијунски авион два сата кружио близу руске границе
Foto: Youtube / Real Engineering

Američki špijunski avion "Bombardier Artemis II" kružio je danas dva sata iznad Estonije i Letonije, desetak kilometara od njihove granice sa Rusijom, nakon čega se vratio u svoju bazu u Rumuniji, pokazuju podaci o letu aviona.

Prema podacima u koje je uvid imala RIA novosti, avion je poletio sa međunarodnog aerodroma "Mihail Kogalničanu" u Konstanci u Rumuniji oko 9.42 sati i letio je iznad Mađarske, Slovačke, Poljske i tri baltičke zemlje, gdje je više puta kružio blizu njihovih granica sa Rusijom.

Avion koji se redovno koristi za letove oko Kalinjingradske oblasti i iznad Crnog mora, duž Krima i drugih južnih regiona Rusije, vratio se danas u bazu u Rumuniji oko 16.33 sati.

Ruske vlasti su saopštile da su posljednjih godina primijećene do sada neviđene aktivnosti NATO-a duž zapadnih granica te zemlje, kao i da NATO proširuje svoje inicijative i da to naziva "odvraćanjem" od navodne "ruske agresije".

Podijeli:

Tagovi :

avion

Rusija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Доживотна робија за власницу обданишта због тровања дјеце

Svijet

Doživotna robija za vlasnicu obdaništa zbog trovanja djece

2 h

0
Роман Максимјук, некадашњи везиста кијевског Динама и репрезентације Украјине, погинуо је у сукобу са Русијом у 52. години, а вијест о његовој смрти објављена је у петак, 16. октобра.

Svijet

Bivši fudbalski reprezentativac Ukrajine poginuo u ratu

3 h

0
УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМАК Момку откинута шака на протесту у Француској!

Svijet

UZNEMIRUJUĆI SNIMAK Momku otkinuta šaka na protestu u Francuskoj!

4 h

0
„Eurofighter Typhoon” авиони њемачког ратног ваздухопловства лете ведрим словачким небом.

Svijet

Podignuti borbeni avioni, oboreni dronovi

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

53

Igokea poražena od Cedevita Olimpije: "Večeras nije moglo da se igra"

21

52

TK Mladost proslavio četiri decenije uspješnog rada

21

37

EFH Evropski kup: Rukometaši Borca na ispitu u Solunu

21

14

Američki špijunski avion dva sata kružio blizu ruske granice

21

03

Doživotna robija za vlasnicu obdaništa zbog trovanja djece

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima