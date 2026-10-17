Američki špijunski avion dva sata kružio blizu ruske granice

Američki špijunski avion "Bombardier Artemis II" kružio je danas dva sata iznad Estonije i Letonije, desetak kilometara od njihove granice sa Rusijom, nakon čega se vratio u svoju bazu u Rumuniji, pokazuju podaci o letu aviona.

Prema podacima u koje je uvid imala RIA novosti, avion je poletio sa međunarodnog aerodroma "Mihail Kogalničanu" u Konstanci u Rumuniji oko 9.42 sati i letio je iznad Mađarske, Slovačke, Poljske i tri baltičke zemlje, gdje je više puta kružio blizu njihovih granica sa Rusijom.

Avion koji se redovno koristi za letove oko Kalinjingradske oblasti i iznad Crnog mora, duž Krima i drugih južnih regiona Rusije, vratio se danas u bazu u Rumuniji oko 16.33 sati.

Ruske vlasti su saopštile da su posljednjih godina primijećene do sada neviđene aktivnosti NATO-a duž zapadnih granica te zemlje, kao i da NATO proširuje svoje inicijative i da to naziva "odvraćanjem" od navodne "ruske agresije".